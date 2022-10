Tchê diz que PDT não vai abrir mão da presidência da Aleac

O deputado estadual Luís Tchê, se pronunciou sobre a antecipação das negociações e possíveis acordos acerca da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que deverá acontecer somente no dia 1º de fevereiro de 2023. “O PDT vai reivindicar o mandato de presidente”, afirmou Tchê ao ContilNet.

Com quatro deputados eleitos, o PDT, segundo Luís Tchê, tem total possibilidade de disputar a presidência. “Nós não tomamos nenhuma decisão enquanto partido. O mandato não é meu, é do partido e dessa forma temos que tomar as decisões em conjunto. Não é assim que se resolve”, disse.

Tchê considera muito cedo para falar sobre o assunto. “Ainda tem muita coisa pra acontecer daqui pra lá, prestação de contas, diplomação. Essa antecipação é irresponsável e uma falta de respeito com os deputados que estão entrando agora na Casa, afirmou.

O deputado se referiu às informações divulgadas na imprensa local sobre um possível acordo divulgado nesta sexta-feira (21), colocando o destino dessa pauta como bem definido.

De acordo com as informações, o atual presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior (PP) e do chefe da Casa Civil, Jonatham Donadoni, seguindo a orientação expressa do governador Gladson Cameli teriam pré-definido uma composição: a de que a eleição ocorreria sem concorrência, com o atual 1º secretário, deputado Luiz Gonzaga (PSDB) como presidente, o deputado Pedro Longo como vice e o atual presidente, Nicolau Júnior, assumindo a 1ª Secretaria.

Nas informações que veiculam na imprensa acreana, o PDT também contaria com Chico Viga na 2ª Secretaria.