Terror no motel: jovem é morta e tem vagina e ânus dilacerados

O caso, registrado na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), teve início em Valparaíso, município goiano situado no Entorno do DF. Carolinne teria sido encontrada desacordada e com sinais graves de violência sexual, dentro de um quarto de motel. Ela foi levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valparaíso.

De acordo com informações apuradas pela coluna, a vítima teria discutido com um homem, momentos antes do crime. O estado da moça se agravou e ela deu entrada no HRSM já intubada e em progressão de choque hemorrágico. Horas depois, o óbito foi declarado. O companheiro que estava com a jovem no estabelecimento é o principal suspeito do crime e é considerado foragido. A identidade dele não foi divulgada.

Veja imagens de Carolinne Vasconcellos: