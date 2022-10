Tião Bocalom entrega novas escadarias e limpeza de lixão no bairro Dom Giocondo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado dos secretários municipais de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira e Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, visitou na manhã desta quarta-feira (19), o Bairro Dom Giocondo, mais conhecido como “Papoco”.

A visita foi um pedido da comunidade para agradecer as benfeitorias que há muitos anos não eram realizadas. O Prefeito visitou também uma escola abandonada há 11 anos que ultimamente tem servido de abrigo para usuários de drogas.

O gestor afirmou que conhece a comunidade há muito tempo, em 2012 eu andou por toda a região vendo o sofrimento da população e que agora, como prefeito, tem a oportunidade ajudar boa parte dela.

“Estou muito feliz de chegar aqui e poder fazer alguma coisa e iremos fazer mais.”

700 toneladas de lixo foram retiradas do bairro. Foram necessárias 35 caçambas toco, 11 caçambas truncadas e 2 caminhões de lixo para fazer o recolhimento. A execução do serviço durou duas semanas. De acordo com a secretaria, enquanto a limpeza era realizada, a secretaria de Infraestrutura e mobilidade urbana fazia a revitalização das escadarias principais de acesso ao bairro.

Joabe Lira afirmou que estiveram no local há quase um mês atrás e após constatarem os problemas o prefeito pediu para darem uma atenção especial e de imediato.

“Fizemos a limpeza geral aqui, fizemos também a manutenção da iluminação e hoje estamos entregando tanto a limpeza como as escadarias.”

Cid Ferreira ressaltou que agora a comunidade está super agradecida.

“Essa é a determinação do prefeito, esse é o nosso projeto, trazer dignidade a toda a comunidade.”

O presidente da associação de bairro e morador há mais de 34 anos, Wellinton Pinheiro, explicou as condições em que se encontravam os acessos.

“Estavam totalmente quebradas as duas escadas, uma já não subia nem descia ninguém, a outra ainda dava conta pois a comunidade juntava um dinheiro e ajeitava o outro lado.”

A cabeleireira Gleiciane de Oliveira mora no bairro há mais de 12 anos. Ela falou sobre a alegria em receber o prefeito no local para conhecer a realidade da comunidade, assim como os serviços, que trouxeram mais dignidade a todos os moradores.

“Nosso sentimento hoje é de gratidão, depois de dez anos lutando conseguimos a escada e essa limpeza. Temos muitos idosos, gestante, crianças que estavam necessitando dessas escadas e dessas benfeitorias que foram feitas aqui”, concluiu.