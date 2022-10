Top 8 dicas para turbinar o limite do seu cartão Nubank ainda em 2022

Não é novidade para ninguém que o cartão de crédito do Nubank é um dos mais solicitados no país. Isso porque, a ferramenta possui condições vantajosas, a ressaltar o fato de ter anuidade zero.

Porém, quando liberado é possível que o usuário não fique satisfeito com o limite concedido pela fintech. A saber, hoje são mais de 60 milhões de usuários do banco digital.

Em primeiro lugar, é importante destacar que o banco utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada pessoa vai receber de limite.

Neste sentido, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

A seguir, confira 8 dicas para aumentar o limite do seu cartão Nunbak ainda em 2022.

Em primeiro lugar, evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Por fim, não tenha dívidas.

Além disso, outro fator que pode ajudar o cliente é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Estar negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.

Saiba como contratar o empréstimo do Nubank neste ano

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Diariamente a fintech atrai milhares de cidadãos que procuram serviços financeiros sem burocracias. Dentre os mais solicitados, se destaca o empréstimo da instituição financeira.

O crédito pessoal do Nubank permite que o contratante pague a dívida em até 24 meses, ou seja, dois anos. Além disso, os solicitantes possuem um período de três meses de carência para começar a pagar o empréstimo.

Por meio do aplicativo, os interessados ainda conseguem realizar simulações para conferir todas as condições do serviço antes de contratá-lo. A concessão dependerá da avaliação de crédito da fintech.

Como simular e contratar o empréstimo?

Por ser um banco digital, todo o processo de solicitação e liberação é feito de forma online, através do aplicativo do Nubank. Antes mesmo de realizar a simulação, é possível conferir a sugestão de crédito da fintech.

Na prática, enquanto está contratando o empréstimo, o usuário consegue visualizar o valor, número de parcelas, juros, entre outros detalhes do serviço. Veja o passo a passo para simular e contratar o crédito a seguir: