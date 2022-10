Trajetória de mestres de capoeira no Acre é tema de pesquisa cultural

Com objetivo de realizar uma pesquisa sobre a trajetória e memória do grupo e dos mestres da Cordão de Ouro no Acre, o projeto intitulado “Lampejo de ouro: os 20 anos da Cordão de Ouro Acre e as memórias dos mestres”, será apresentado, na tarde desta quinta-feira (27), às 15h, no Museu da Borracha, aos mestres que serão entrevistados na pesquisa.

Segundo Elane Cristina, uma das envolvidas no projeto, a apresentação também será aberta ao público que queira dialogar sobre a metodologia de pesquisa histórica, junto aos pesquisadores do projeto.

O resultado e produto final serão apresentados em um seminário, no final do ano de 2023, com o mapeamento dos mestres e capoeiristas, identificação de documentos e fontes históricas, entrevistas e trajetória da Cordão de Ouro no Acre.

“Toda pesquisa que trabalha com memória possui a extrema importância de manter viva as lembranças e rememorar os fenômenos comuns tanto para o indivíduo quanto para o grupo pesquisado através de suas identidades plurais. Quando a identidade é fortalecida pela memória, cria-se pertencimento, já diria Candau”, explica Elane.

O projeto foi contemplado por pelo edital 03/2022, da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), referente ao fundo de cultura municipal.

O projeto

A roda de capoeira foi inscrita em 2008 no livro de registro das formas de expressão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como patrimônio do Brasil e no ano de 2014, em Paris, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda.

Com base nisso, o projeto consiste em uma pesquisa histórica acerca da trajetória, memória e experiência do grupo de capoeira Cordão de Ouro no Acre, a partir das narrativas dos primeiros mestres de capoeira formados.

A coordenação da pesquisa é realizada pelo historiador Ádamo Gabriel e conta com uma equipe multidisciplinar no auxílio das etapas do projeto, que durante os próximos meses irá realizar a pesquisa bibliográfica, levantamento de fontes documentais e registros fotográficos, entrevistas, sistematização dos dados e no primeiro quadrimestre de 2023 irá apresentar os resultados da pesquisa em um seminário com capoeiristas e mestres no Teatro Maués Melo, localizado no Centro Cultural Thaumaturgo Filho.

O projeto também pode ser visto pelo através do Instagram do Lampejo de Ouro.