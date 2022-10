Veja quem é Patrick Abrahão, marido da Perlla preso pela PF

Patrick ficou mais conhecido no noticiário de celebridades após assumir o relacionamento com a cantora Perlla em maio de 2021. Eles se casaram há quatro meses. No entanto, o suspeito era conhecido nas redes sociais, nas quais prometia formas de investimento revolucionárias capazes de deixar as pessoas ricas.

Ele costuma ostentar um cordão dourado no pescoço. Em Dubai, ele tirou fotos no deserto, nas quais usava um anel com a inscrição da letra “B”, de bitcoins (foto em destaque). Segundo a PF, o jovem tinha imóveis de altíssimo padrão, gado, jóias, mina de esmeraldas e lanchas.

Enriquecimento milagroso

Na sua página do YouTube, Patrick escreveu que investe no mercado financeiro desde os 12 anos. Em seus vídeos, procurava atrair pessoas para investir na Trust Investing, empresa criada por ele e sócios em 2019.

Quem entrava no projeto poderia investir entre R$ 15 e R$ 100 mil, segundo o jovem. O resultado prometido era uma média de 20% de lucro por mês. “Eu tenho certeza de que, se você ficar ligado nesse vídeo, pode mudar completamente sua vida financeira”, prometeu Patrick em um dos vídeos.

A empresa também premiava os associados que conseguiam atrair novos investidores.