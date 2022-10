Vídeos: acreanos comemoram vitória do Flamengo no Maracanã e em Rio Branco

Na noite da última quarta-feira (19), Flamengo e Corinthians disputaram a final da Copa do Brasil, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A final do campeonato foi decidida nos pênaltis, após as equipes empatarem em 1×1, levando a partida para os pênaltis, que resultou em 6×5 para o Flamengo.

Em Rio Branco, torcedores do Flamengo fizeram a festa em diversos locais da cidade, que transmitiram a disputa. A torcida organizada Acreflanáticos se reuniu no Plano B, anexo ao Vintage Pub, e o ContilNet esteve presente na festa. Confira:

Em outros estabelecimentos, os flamenguistas também comemoraram. Veja vídeos:

No Rio de Janeiro, acreanos também estiveram presente no Estádio Maracanã, onde foi realizada a partida. Confira: