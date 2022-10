Vídeos do UFC: assista a finalização de Makhachev contra Do Bronx

Além da finalização do russo diante do brasileiro, o card contou entre seus melhores momentos com o atropelo de Aljamain Sterling na defesa do título peso-galo contra TJ Dillashaw. Teve ainda uma luta épica entre Petr Yan e Sean O’Malley. O Esquadrão Brasileiro ainda venceu com Caio Borralho e Karol Rosa. Veja abaixo o vídeo com os melhores momentos do UFC 280 com isso e muito mais!

