1 ano sem Marília Mendonça: no Acre, cantora elogiou a capital e fez declarações aos acreanos; assista

Um ano após a sua morte, o Brasil homenageia Marilia Mendonça, uma das maiores cantores do país. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, resgatou uma entrevista do dia 28 de julho de 2016, onde Marília Mendonça fala do carinho que recebeu dos acreanos e elogia a capital.

Marília Mendonça deixou uma legião de fãs acreanos, que demostraram todo esse amor em suas passagens pelo estado. Marília Mendonça paralisou a capital acreana com seus shows na ExpoAcre, levando uma multidão ao encontro da maior voz feminina do sertanejo.

A sua chegada ao Acre era sempre agitada,e de muito trabalho para sua equipe, na missão de conter os fãs da ‘rainha da sofrência’. Marília revelou ao ContilNet, em entrevista para a jornalista Alamara Almeida, que foi muito bem recepcionada pelos acreanas em todos os locais que chegava.

“Desde a hora que cheguei, senti o carinho dos fãs, já tinha gente esperando no aeroporto, no hotel. Hoje também quando sai, quando cheguei ao show fui recebida com muito carinho, de verdade”, disse a cantora em entrevista exclusiva ao site.

E sobre a capital, a sertaneja elogiou e ficou apaixonada: “Bonitinha demais gente”. Vem matar um pouquinho da saudade da nossa eterna Marília. Assista!