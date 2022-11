Acidente com ônibus que levava trabalhadores liberados por causa do jogo do Brasil deixa feridos

Um ônibus que levava cerca de 40 trabalhadores liberados mais cedo por causa do jogo do Brasil pela Copa do Mundo tombou na GO-338 e deixou feridos, em Juscelândia, distrito de Goianésia, na região central de Goiás. Segundo a empresa responsável pelo ônibus, o acidente aconteceu após o motorista frear para desviar de uma batida entre dois carros.

O acidente foi por volta de 15h desta quinta-feira (24), pouco antes do início da partida da Seleção Brasileira contra a Sérvia, que começou às 16h. O ônibus transportava funcionários de uma usina, que estavam sendo levados para Goianésia.