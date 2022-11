Acreano Benki Piyãko, um dos maiores líderes indígenas do Brasil, está na equipe de transição de Lula

Além de Jorge Viana, Binho Marques e Marina Silva, o também acreano Benki Piyãko também foi anunciado para a integrar a equipe de transição do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva.

Também conhecido Benki Ashaninka, Piyãko é representante político e xamânico do povo Ashaninka, e um dos maiores líderes indígenas do Brasil,

Benki foi anunciado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e vai participar do grupo técnico da área de povos originários. Alckmin fez o anúncio na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde trabalha a equipe de transição, da qual é coordenador.

Marina Silva vai integrar a equipe técnica do Meio Ambiente ao lado de Jorge Viana. Na segunda-feira (14), o ex-governador Binho Marques foi anunciado para integrar o grupo da educação.

Povos originários no Governo Lula

O Ministério dos Povos Originários é uma promessa de Lula ainda em campanha e sua criação foi reafirmada nesta quarta-feira (16), em discurso feito na Convenção Mundial do Clima (COP-27), que acontece no Egito.

“Vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas garantam a sua segurança, paz e sustentabilidade. Os povos originários devem ser protagonistas de sua preservação”, disse.