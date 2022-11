Binho Marques é o único acreano na equipe de transição do futuro Governo de Lula

O ex-governador do Acre, Binho Marques, um especialista na área da Educação, é o único representante do Estado na equipe de transição que vem atuando no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCNN), em Brasília, sob a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckimim. Ele integra uma lista de 46 especialistas em Educaçãop no país.

Ex-secretário de Educação e também ex-vice-governador, Binho Marques, que é formado em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac), integra a equipe de transição do Grupo de Trabalho de Educação na qual também está Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, e que será coordenada por Henrique Paim, ex-secretário executivo do MEC, no período de 2006a 2014.

A informação vazou na no início da noite desta terça-feira (8), através das redes sociais do professor Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC. De acordo com a publicação, a rede federal de Educação tem três nomes no Grupo de Trabalho, o ex-secretário da SETEC. Aléssio Trindade, do IFPB, Gregório Grisa, do Instituto Federal do Rio Granbde do Sul (IFRS), e reitor do IF Sul de Minas, Marcelo Bregagnoli.

A lista com nomes e sua a origem de cada um em seus respectivos órgãos da área de Educação é a seguinte:

. Aléssio Trindade de Barros – FGV/IFPB

. Alexandre Schneider – ex-Secretário Municipal De Educação de São Paulo

. Ana Estela Haddad – USP

. Ana Inoue – Itaú Educação e Trabalho

. Ana Paula Pereira – Instituto Sonho Grande

. Anita Gea Martinez Stefani – Instituto Natura

. Anna Helena Altenfelder – CENPEC

. Binho Marques – ex-Governador do Acre

. Caetano Siqueira – Movimento Profissão Docente

. Cida Bento – CEERT

, Claudia Costin – FGV/CEIPE

. Claudia Pereira Dutra

. Cleber Pacheco

. Cleuza Repulho – CENPEC

. Daniel Cara – FEUSP / Campanha Nacional pelo Direito à Educação