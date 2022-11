Acreanos no Catar: Jéssica e Weverton são confirmados pela CBF na Copa; veja detalhes

O Acre terá dois representantes na Copa do Mundo de Futebol do Catar. Isso mesmo, a influenciadora Jéssica Ingrede foi confirmada para cobertura da Copa do Mundo de futebol que esse ano acontece no Catar. Com 16.440 votos, a acreana foi anunciada nas redes da Confederação Brasileira de Futebol. Em suas redes sociais, Jéssica vibrou junto com amigos e familiares o primeiro lugar após resultado da votação popular, realizada pela agência Arara e CBF.

O goleiro do Palmeiras, o acreano Werventon Pereira foi confirmado no elenco de Tite em coletiva na manhã desta segunda (7) transmitida pela imprensa nacional. Essa será a primeira Copa do Mundo do acreano defendendo a seleção brasileira de futebol. Com a divulgação do nome de Weverton, o Acre terá dois representantes no maior evento de futebol do mundo.

Veja lista dos convocados:

Jéssica e Weverton estiverem recentemente juntos em jogos do Palmeiras em São Paulo e a influenciadora compartilhou momentos do jogo e do encontro. Já estamos na torcida para ter esse encontro de milhões novamente no Catar.