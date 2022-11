Acreanos no Catar: Jéssica Ingrede mostra primeiro treino da seleção com goleiro Werverton

A seleção brasileira fez neste domingo (20), seu primeiro treino no Catar, sede da Copa do Mundo. A atividade foi liberada para familiares e amigos da delegação acompanharem.

A influenciadora acreana Jéssica Ingrede, que está no Catar, fazendo a cobertura da Copa pela Confederação Brasileira de Futebol, mostrou alguns momentos desse treino, que teve em campo, o goleiro acreano Weverton Pereira.

A acreana conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e não escondeu a emoção de registrar o treino da equipe de Tite.

Fã de Neymar, Jéssica destacou o treino do craque camisa 10 da seleção. No final do treino, os acreanos Jéssica e Weverton bateram um papo na lateral do campo, com direto a clique para registar o encontro. A acreana também registrou o encontro com o atacante Rodrygo Goes.

Assista momentos do treino filmado pela influenciadora acreana: