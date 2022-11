Acreanos terão sábado ensolarado, mas com baixa umidade do ar; noite será fria

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que o tempo segue aberto e as temperaturas em elevação em todo o Acre neste sábado (5).

A previsão é de um dia ensolarado, com poucas nuvens e sem chuva em todo o estado. A umidade do ar segue baixa, com valores mínimos oscilando entre 30% e 40% no período da tarde em todo o estado.

Segundo o pesquisador Davi Friale, pelo menos até o amanhecer da próxima segunda-feira (7), as noites vão continuar frias em boa parte do Acre, principalmente, em Rio Branco e nas demais cidades do leste e do sul do estado.

Não chove no Acre pelo menos até a próxima quarta-feira (9), e os dias estarão secos e ensolarados.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 15 e 16ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.