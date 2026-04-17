Segundo Alysson, houve consenso entre os gestores para manter uma composição equilibrada

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, destacou o espírito de união entre a capital e os municípios do interior após a eleição que definiu Zequinha Lima como novo presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), nesta sexta-feira (17), em Rio Branco.

Segundo Alysson, houve consenso entre os gestores para manter uma composição equilibrada na diretoria da entidade, garantindo representatividade entre capital e interior.

“Temos uma composição em que esse primeiro biênio será conduzido pelo prefeito Zequinha, de Cruzeiro do Sul, assumindo no lugar do ex-prefeito Tião Bocalom. Já no segundo biênio, Rio Branco retoma para que possamos manter essa tradição”, afirmou ao ContilNet.

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O prefeito da capital também ressaltou a importância da Amac como elo entre os municípios acreanos e instrumento de fortalecimento das gestões municipais.

“Vamos dar todo apoio aos municípios. A capital continuará trabalhando para que a gente desenvolva o nosso estado. Sabemos que a municipalidade, nessa cooperação com os prefeitos, é importantíssima através da associação”, declarou.

Alysson foi eleito vice-presidente da entidade e fará parte da nova diretoria ao lado de Zequinha Lima.