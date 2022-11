Após gravar vídeo, homem é morto por faccionados e corpo é jogado no Rio Acre

O ContilNet teve acesso a um vídeo que mostra Pedro Silva de Souza após ser morto por membros da facção Bonde dos 13. O crime teria acontecido na noite desta quarta-feira (16), dentro de uma residência localizada próxima umas mangueiras às margens do Rio Acre, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Nas imagens, é possível ver Pedro jogado ao chão morto e outras pessoas gritando o nome da facção criminosa e fazendo apologia ao crime. “Aqui é o Bonde porra, aqui é o B13 caralho, tá ligado! Quem está falando aqui é o sabotagem, tudo três, não passa nada”, disse os faccionados assassinos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou extra-oficialmente que a mãe da vítima fez um Boletim de Ocorrência depois do desaparecimento do filho dela na quarta-feira (16), e a mulher disse aos investigadores que Pedro é esquizofrênico e usuário de entorpecentes.

Os policiais ainda revelaram que o corpo de Pedro José pode ter sido jogado dentro do Rio Acre, com o objetivo de ocultar o cadáver e dificultar as investigações. O caso já está sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A reportagem optou por não compartilhar o vídeo porque as imagens são muito fortes.