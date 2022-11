Aprovados no concurso do Idaf terão audiência pública na Aleac

Acontece nesta quarta-feira (23), uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para tratar sobre a situação dos aprovados no cadastro de reserva do Concurso Público Estadual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), realizado em 2020.

Em novembro de 2021, o governo do Acre convocou mais de 60 aprovados no certame. Entretanto, mais de 700 aprovados ficaram no cadastro de reserva do concurso, que cobram a convocação.

- Publicidade-

O concurso prevê a contratação de médicos veterinários, agrônomos, engenheiros florestais e técnicos agropecuários.