Atualização cadastral: sob pena de bloqueio de vencimentos, Sesacre notifica servidores

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) notifica 327 servidores para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, no prazo de cinco dias, contados a partir desta quarta-feira (9). A notificação foi publicada na edição desta quarta, no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a publicação, os mais de 300 funcionários devem comparecer no departamento indicado, os vencimentos podem ser bloqueados se não houver atualização do cadastro desses servidores, conforme o artigo 4, do Decreto nº 10.904, de 30 de dezembro de 2021.

Confira lista: