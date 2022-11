Blog do Ton: Bilionário, robusto e promissor – o agro do Acre em números e dados

R$ 2,5 bilhões, 16% do Produto Interno Bruto acreano: essas são algumas cifras do agronegócio acreano em 2022. Os dados foram divulgados por Edivan Azevedo, secretário de Produção e Agronegócio, em entrevista ao GovCast, programa institucional do Governo do Acre (link ao final para você acompanhar completo).

De acordo com Azevedo, os dados são fruto de projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). “O agronegócio está em expansão […] A pecuária é um exemplo de desenvolvimento. Quando o governador assumiu em 2019, o rebanho era de três milhões, atualmente, estamos com mais de quatro milhões de cabeça de gado”.

O projeto, que tem sido constante destaque na imprensa acreana, tem um futuro promissor, se depender de Edivan: com o Mecanizar+, a Sepa deve levar, nos próximos meses, maquinário para todo o Acre, produzir mais e crescer mais.

Um papo qualificado, cheio de boas informações e boas projeções para o povo do Acre, principalmente para quem produz. Você pode acompanhar através das redes sociais do Governo do Acre, ou através do link direto.

Evento internacional

Agora, Edivan está na Semana Internacional do Café, que acontece entre os dias 16 e 18 de novembro em Belo Horizonte. Trata-se de uma das maiores feiras do mundo. Edivan levou consigo uma comitiva formada por especialistas da Sepa, Emater, Cageacre, além de boa comitiva de produtores com apoio do Sebrae. Devem trocar boas experiências e trazer boas novas ao agro do estado.

R$ 1 milhão

É o montante que o governo estadual tem em projeto para distribuição de 1 milhão de mudas de café clonal com adubo, até janeiro de 2023. Está em fase de licitação. Para os próximos anos (23/26), projeta-se a distribuição de 6 milhões de mudas com os insumos. Para se ter uma noção, isso representa mais 2 mil hectares plantados com café nos próximos 4 anos com apoio direto do governo do Estado.

Mais R$ 1 milhão

É o valor que está em articulação de uma emenda parlamentar do deputado estadual Antônio Pedro. O objetivo é implantar 20 unidades de 1 ha de café clonal irrigado para agricultores familiares no município de Xapuri em 2023.

Edivan Azevedo

Responsável por abrir os trabalhos da Sepa com essa atual configuração, pela retomada, no último ano, desses trabalhos, a convite do governador Gladson Cameli, e pela ótima condução dos trabalhos técnicos e políticos quando o agro ameaçava fazer as malas e ir para um outro grupo, esses dados colocam Edivan em outro patamar. Está à frente de uma secretaria robusta, com futuro promissor e sua atuação não pode deixar de ser creditada.

Coimbra

“Vocês talvez não saibam, mas nas nossas florestas moram muitas pessoas. Essas pessoas vivem isoladas, algumas adoecem e, para ter acesso a saúde, precisam se deslocar em redes, rio adentro. Precisamos de ajuda. Não é o prefeito Bocalom que precisa, são essas pessoas. Falamos tanto em preservar as nossas florestas e pouco no ser humano. E é essa minha principal preocupação, com quem realmente cuida da floresta”. Fala do prefeito Tião Bocalom durante reunião em Coimbra, Portugal.

Alinhado

Bocalom não blefa quando fala que se preocupa com as pessoas; seu discurso está alinhado com suas atitudes. Aliás, ele viaja mundo afora buscando apoio para o seu audacioso projeto, o 1001 Dignidades, que vai beneficiar justamente essas famílias que mais precisam de um olhar mais diferenciado do poder público. Chefes de Estado de vários lugares não somente ficaram impactados com as experiências do prefeito, como também ficaram encantados com os projetos que Bocalom tem para essa região.

Binho Marques

Através de suas redes sociais, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB-AC) oficializou o nome do ex-governador do Acre Binho Marques na equipe de transição, no grupo técnico que discute a pasta de Educação. O Acre está bem representado nessa equipe; Binho foi, indiscutivelmente, um governador acima da média. Na minha opinião pessoal, o melhor dentre os governadores do PT.

Operação Tira-Infiel

O Partido dos Trabalhadores deflagrou a Operação Tira-Infiel. A comissão executiva do partido no Acre divulgou o nome dos futuros investigados: Jerry Correia Marinho, de Assis Brasil; Fernanda de Souza Hassem, de Brasiléia, e Isaac de Souza Lima, de Mâncio Lima; além dos vereadores Juraci Pacheco de Morais, de Assis Brasil; Lessandro Jorge André Lopes e Elenilson da Silva Santos, de Brasiléia; Renan da Costa Silva, Jean de Almeida Figueiredo e Joel Ferreira Lima, de Mâncio Lima, e Edesio Matos dos Santos, de Marechal Thaumaturgo.

Qual a novidade?

Desde que o mundo é mundo, a política é assim. Os partidos possuem seus estatutos e eles devem ser cumpridos. Qual a novidade? Porque alguns desses aí acima alegam perseguição? Não acredito que pessoas com mandato, diga-se de passagem, faltaram importantes aulas da escola da política para comer merenda.

Jorge Viana

Alvo de memes nas redes sociais por não fazer parte da equipe de transição, Jorge Viana foi anunciado, dias depois, como membro do grupo técnico de Meio Ambiente. Se não tivesse sido nomeado, não seria algo necessariamente ruim. O futuro presidente Lula disse que são poucas as chances de um nomeado para a transição assumir ministério. Então, nesse caso, Jorge Viana estaria bem, obrigado.

Mas…

Porém, contudo, todavia, essa é apenas a ponta do iceberg. Ainda mais porque agora Jorge briga pela pasta de Meio Ambiente, e insiders do partido que transitam em Brasília acreditam que só não será de Marina se ela assumir outro posto importante – lá no comecinho, em uma conversa com Lula, ela sugeriu a criação de uma espécie de autoridade do clima, nos moldes do que se vê em outros países. Ainda que com Marina fora, Jorge briga com gente grande, como Randolfe Rodrigues – e não duvido nada que conte com apoio de Marina, já que são colegas.

Anulação

O PL afirmou que deve pedir a anulação das Eleições 2022. O partido nunca foi tão bem em eleições, no que se trata de Congresso Nacional. O que se passa na cabeça dessas pessoas?

Bate-rebate

– Não pensem que Jorge Viana está descansando numa rede e fora do jogo (…)

– (…) A colunista Fabiana Pulcineli revelou que o ex-governador acreano tem articulado para a base de Lula ter mais apoios (…)

– (…) Jorge teria ligado para o vice-governador eleito Daniel Vilela (MDB) e defendeu diálogo entre Lula e Caiado, lá das bandas de Simone Tebet (…)

– (…) Simone Tebet que, aliás, é cotada para um ministério!

– Membro conhecido da Unale, a instituição dos membros do legislativo do país inteiro, Tchê, que já foi presidente e secretário-geral, prepara sua recondução à diretoria (…)

– (…) Agora, será tesoureiro-geral!

– O presidente eleito Lula disse que deve pedir à ONU para que o Brasil seja sede da próxima COP (…)

– (…) Já que estamos falando de clima, meio ambiente, sustentabilidade, nada mais coerente que a sede seja a Região Amazônica!

– Se Gladson for esperto, já tem uma pauta para tratar no encontro com Lula.

– Um evento desse porte, por essas bandas, atrairia os olhos do mundo para o estado.