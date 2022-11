Bolsonaro se reúne com aliados no Alvorada e planeja pronunciamento

O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue em silêncio após 42 horas da proclamação da vitória do adversário nas Eleições 2022 e planeja um pronunciamento para a tarde desta terça-feira (1º/11). Bolsonaro não tem compromissos oficiais hoje e passa o dia na residência oficial, o Palácio da Alvorada.

Ao longo da manhã, recebeu a visita de um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e de outros aliados, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira; o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior; e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira. Braga Netto, candidato vice de Bolsonaro, também esteve no palácio, assim como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sigla do chefe do Executivo. Não há apoiadores no local.

Nesta manhã, circulou a informação de que Bolsonaro teria convidado ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para um encontro no Alvorada antes de reconhecer publicamente o resultado do segundo turno. Oficialmente, porém, o STF não confirma o convite nem a reunião.

Coordenador da campanha do pai, Flávio reconheceu, na segunda-feira (31/10), a vitória de Lula, agradeceu os votos recebidos pelo pai e pediu aos apoiadores que “ergam a cabeça”. Foi a primeira manifestação de um integrante da família Bolsonaro após o resultado das urnas.

O chefe da comunicação da campanha, Fabio Wajngarten, se manifestou nesta terça sobre o resultado do pleito, afirmando que agora “é momento de paz, reflexão e serenidade”.