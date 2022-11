Bolsonaro tenta marcar reunião com ministros do Supremo antes de se pronunciar sobre eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deseja se encontrar com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no Palácio da Alvorada ainda nesta terça-feira antes de fazer um pronunciamento sobre o resultado das eleições. Magistrados, contudo, resistem em se reunir com Bolsonaro até que ele reconheça a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Integrantes da Corte marcaram uma conversa para esta tarde para discutir se aceitam ou não o convite do presidente.

De acordo com interlocutores, o presidente quer falar sobre a eleição, mas não há indicativo que resistirá ao resultado das urnas. No entanto, desde domingo Bolsonaro se mantém isolado e ainda não fez qualquer declaração reconhecendo a derrota. Enquanto isso, grupos de apoiadores interditam vias em ao menos 22 estados e no Distrito Federal em contestação ao resultado. O silêncio do presidente tem sido citado por esses manifestantes como sinal de que a derrota não deve ser aceita.