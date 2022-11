BR-364 ainda tem quatro trechos interditados por manifestantes; veja os pontos

Os protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), com grande adesão de caminhoneiros, têm sido identificados e desfeitos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) desde a última sexta-feira (18) e vem perdendo força.

De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia, dos 14 trechos que estavam bloqueados no sábado (19), quatro continuam fechados por manifestantes.

No Acre, nenhum ponto de bloqueio foi confirmado até o momento pela PRF local, mas com as interdições em trechos da BR-364 em Rondônia, as consequências podem atingir o Acre, visto que a rodovia é a que dá acesso ao estado.

Confira os trechos bloqueados até esta segunda, de acordo com a PRF: