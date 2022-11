Cancelado: blogueiro acreano é acusado de cometer racismo em vídeo no Instagram; assista

Vários internautas bombardearam o perfil do blogueiro acreano Erikson Araújo com comentários negativos, neste sábado (26), após a postagem de um vídeo de humor publicado no Instagram.

O influencer foi acusado de cometer Black face, uma prática considerada racista onde pessoas brancas, pintam o rosto com carvão, de forma pejorativa para imitar pessoas negras.







Nos comentários do vídeo, vários internautas condenaram a atitude.





“Black face não é humor”, disse um seguidor. Já em outro comentário, uma internauta explica o motivo da prática ser considerada racista.

“Black face é racismo! Não vale tudo pra fazer humor. Você nem deve saber que pessoas negras eram impedidas de frenquentar teatros e por isso brancos pintavam o rosto. Vista-se de humildade pelo menos e reconheça que talvez foi reproduzido de forma inconsciente. Sempre da tempo pra se desconstruir”, opina.

Em resposta, o blogueiro disse que não tinha a intenção de ofender ninguém.

“minha intenção é levar alegria e não destilar ódio, como estão fazendo nos comentários”, disse Erikson.

Até o fechamento da matéria, o blogueiro não havia apagado o vídeo.