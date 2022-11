Candidata que perdeu Enem após sair para fumar vira meme, dá risada e promete foco

A estudante e candidata do Enem Sarah Vivian Gomes, de 20 anos, que perdeu a edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio após sair para fumar, disse em entrevista ao g1 que tem visto com leveza a repercussão do caso, que repercutiu na imprensa e redes sociais. Sarah havia chegado ao local de prova às 12h50, 10 minutos antes do fechamento dos portões, mas saiu do local para fumar e, quanto tentou voltar, às 13h, encontrou os portões fechados.

“Fiquei muito feliz que eu saí em algumas páginas que eu gosto muito de memes. Não deixo de ficar chateada, mas também estou rindo porque tem muita gente falando comigo, me mandando mensagens boas, mensagens positivas, e eu tô tranquila quanto a isso. As pessoas que não estão gostando, que estão falando mal de mim, com mensagens de ódio, eu estou tranquila. Todo mundo sabe que a internet tem seu lado tóxico e é isso, disse Sarah.

Com a repercussão do caso, Sarah disse que recebeu mais de 10 mil solicitações em seu perfil no Instagram e que amigos até brincaram pedindo para ela virar blogueira. A estudante, contudo, afirma ser “uma pessoa mais reservada” e prometeu ser mais regrada nos estudos para tentar novamente o Enem em 2023. “Eu juro que eu queria só fazer a prova. Levei minha marmita morta de feliz. Desistir a gente não desiste não. Eu vou, sim, estudar mais regrada, inclusive. Pretendo investir numa faculdade particular, em algum curso, alguma coisa que eu possa fazer para não ficar parada. Pretendo fazer o Enem de novo, vou ter que pagar, infelizmente, mas pretendo fazer de novo para tentar teatro e ficar com duas faculdades simultaneamente”, disse. Após ser impedida de entrar no local de prova, Sarah foi para casa e afirma ter recebido apoio de amigos e familiares. Após sair do local para fumar, candidata encontrou os portões fechados para a prova do Enem — Foto: Isayane Sampaio/g1 Comprovante de confirmação da inscrição no Enem da candidata que perdeu a prova após sair para fumar — Foto: Reprodução Confira alguns dos memes com o atraso de Sarah Vivian:

CHOQUEI no Twitter: “🚨ENE: Eortaleza, estudante chegou no horário ao local de prova. Só que ela saiu pra fumar um cigarro e, quando voltou, encontrou os portões fechados. https://t.co/EPXdBwol9g” / Twitter

Luan, mas não o Santana 🏳️‍🌈⃤ no Twitter: “URGENTE🚨 Ministério da saúde adverte: Fumar causa a perca do Enem https://t.co/cAcjVuA61l” / Twitter

Valentina Bandeira no Twitter: “Gente eu não sou a menina que perdeu o enem pq foi fumar” / Twitter