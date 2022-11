Comemoração e resistência: Cufa Acre realiza Dia da Favela neste final de semana

Nos dias 4 e 5 de novembro, a Central Única das Favelas (Cufa Acre) realiza o Dia da Favela, com dois dias de programação para crianças, jovens e adultos. O evento acontece na Praça das Crianças, no bairro Apolônio Sales.

Segundo a Cufa, o Dia da Favela é uma comemoração nacional em reverência a resistência, dignidade, cultura e principalmente, “como a favela é o maior exemplo de coletividade que pode existir, composta por aproximadamente 11,7 milhões de Brasileiros”, diz em uma publicação.

Nestes dias haverá manifestações artísticas por todo Brasil, entre festas, shows, amostras, exposições, apresentações de cultura local, Slam (campeonato de poesia falada), graffiti, street dance, esportes de rua e RAP.

Confira a programação:

Sexta-feira (04)

9h – dispositivo de falas por Trz Crew;

Café da manhã compartilhado;

10h – palestra do Movimento Negro Unificado (MNU) sobre gênero, raça e cor, com Maria Santiago e Jayce Brasil;

10h30 à 12h – mini oficina Comunicação de alto impacto com Mateus Britto MB;

14h – Quebrada no cinema no Cine Araújo, no Via Verde Shopping.

Sábado (05)

8h às 12h – Atendimento Energisa: troca de lâmpadas, cadastro social e sorteio de duas geladeiras;

Atividade para crianças: espaço criativo, pinturas corporais, pula-pula e basquete.

12h às 14h – horário de almoço.

14h Às 17h – atividades simultâneas: fisioterapia com DR. Hotoniel Carvalho, cortes de cabelo masculino e feminino, Aredracre e Ótica Gaby;

Palestra de Acessibilidade com a CAPEDAC;

17h às 18h – Carimbó para o Despertar do Corpo com Camila Cabeça;

18h30 às 21h – apresentações: Poetas Vivos, Fu7ure, Ana Gabriela, Dêca, Maya Dourado.