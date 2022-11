Concurso Anvisa está nos planos do Ministério da Economia; veja detalhes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) pode finalmente ganhar um concurso no ano que vem. Isso porque, um novo pedido de certame será apreciado para o orçamento de 2023, no qual já está em trâmite no Congresso Nacional.

Este novo pedido será feito em razão do último que não pôde ser atendido pelo Ministério da Economia, devido a limitações impostas pela legislação eleitoral. Tal informação consta em ofício enviado pelo próprio secretário da Economia, Eduardo Bergamaschi Felizola.

No entanto, este mesmo ofício esclarece que a pasta segue com planos para realização do certame, uma vez que o quadro de pessoal da agência precisa ser reforçando. Veja um trecho logo abaixo:

“Ressalte-se, por oportuno, que este Ministério da Economia continuará atuando a fim de contribuir para a adequada composição da força trabalho de todos os órgãos da Administração Pública Federal”.

Vale frisar que, apesar do concurso estar nos planos do órgão, ainda não se tem o quantitativo de vagas e os respectivos cargos que de fato serão ofertados. Qualquer novidade será atualizada em nosso blog!

Novo pedido de concurso Anvisa será apreciado para orçamento em 2023

Lembrando que o último pedido de concurso da Anvisa ao Ministério de Economia abrangia um total de 107 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – 43 vagas ;

; Analista Administrativo – 15 vagas ;

; Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária – 05 vagas ;

; Técnico Administrativo – 44 vagas.

O último concurso foi realizado em 2016, somente para o cargo de Técnico Administrativo, no qual foram ofertadas 78 vagas imediatas mais cadastro reserva. A organização ficou por conta do Cebraspe.