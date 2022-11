Concurso IBGE: novo edital complementar é publicado com 157 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou mais um edital complementar nesta terça-feira, 8. Desta vez, a seleção oferece 157 vagas, nos cargos de agente de pesquisas e mapeamento (154) e supervisor de coleta e qualidade (três).

No primeiro caso, as oportunidades estão distribuídas por 23 municípios dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Já as vagas para supervisor estão divididas por três cidades do Paraná, sendo elas: Arapongas, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais.

Para concorrer, em ambos os casos, é preciso ter o nível médio completo. No entanto, os ganhos são diferentes, sendo eles de R$1.387,50 (agente) e R$3.100 (supervisor).

Os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. Os contratos serão de um ano, cabendo prorrogação por igual período.

Inscrições ficam abertas até o dia 14

As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE já estão abertas, por meio do site do IBGE , e seguem disponíveis até as 17h do dia 14 de novembro. Não há taxa para participação.

Os interessados deverão se inscrever presencialmente, apresentando, nos postos listados no edital, o formulário de inscrição e a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

Os documentos entregues ou enviados no período de inscrição serão avaliados. A análise curricular será a única etapa desse processo seletivo. O resultado final está previsto para o dia 29 de novembro.

Após concurso, IBGE ampliará possibilidade de contratações

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, no último dia 1º, o terceiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022.

Entre os desafios para a conclusão da coleta está a contratação de pessoal mesmo após a realização do concurso IBGE.

Segundo a autarquia, desde o início da operação, em 1º de agosto, até o dia 31 de outubro, foram recenseadas 136.022.192 pessoas. Esse total corresponde a 63,77% da população estimada do país.

“Fizemos a prorrogação da operação e, até o momento, o cronograma segue mantido”, declarou o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte.

Mesmo com o avanço da pesquisa, o Instituto afirma que está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais.

Em todo o país, o IBGE conta com 90.552 recenseadores em ação, 49,5% do total de vagas disponíveis. O estado com maior déficit é o Mato Grosso, com 37,1% do número de oportunidades. Já o Piauí está com 64% dos postos ocupados.

Segundo Luciano Duarte, além da melhoria na remuneração, já implementada, o IBGE entrou com um pedido de Medida Provisória (MP) para flexibilizar as contratações.

Com isso, Microempreendedores Individuais (MEIs), aposentados do serviço público, professores da rede pública, ex-agentes de pesquisa e mapeamento do IBGE, entre outros que antes eram vedados e poderão atuar como recenseadores.

“Essas medidas não têm efeito imediato, demoram um pouco para surtirem efeito na rede de coleta, mas já estamos avançando na contratação e treinamento em alguns locais”, declarou.

Recentemente, o IBGE descentralizou a contratação dos profissionais, principalmente dos recenseadores. Agora, é possível conferir, diariamente, a lista de vagas no site do Instituto , conforme estado/cidade.

As inscrições são gratuitas e realizadas, presencialmente, no posto da cidade escolhida.