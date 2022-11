Concurso INSS tem mais de um milhão de inscritos; confira todos os detalhes

Saiu o número de candidatos inscritos no concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que ultrapassou os um milhão.

Os dados foram disponibilizados pelo site do Cebraspe, banca organizadora responsável pelo certame, nesta quarta-feira (9/11).

Ao todo, a banca contabilizou 1.023.494 candidaturas para as 1.000 vagas imediatas e mais 2.273 oportunidades em cadastro de reserva.

A maior concorrência total foi encontrada na Gerência Executiva do Distrito Federal sendo 37.997 inscritos para 7 vagas imediatas, o que dá, aproximadamente, 5.428 candidatos por oportunidade.

Se consideramos apenas a concorrência da ampla concorrência, o maior quantitativo é encontrado em São Paulo, com 8.534 candidatos por vaga, seguido pelo DF, com 7.599 concorrendo a uma das oportunidades.

Já a Gerência com menor demanda total foi a da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, com 255 candidatos concorrendo a uma das 10 vagas oferecidas.

Confira a demanda geral das principais capitais do país:

Salvador: 2.719 candidatos por vaga

Fortaleza: 3. 406 candidatos por vaga

São Paulo: 5.333 candidatos por vaga

Rio de Janeiro: 2. 066 candidatos por vaga

Vitória: 1.421 candidatos por vaga

Goiânia: 2. 930 candidatos por vaga

São Luís: 1. 691 candidatos por vaga

Belo Horizonte: 1.812 candidatos por vaga

Belém: 1. 170 candidatos por vaga

Recife: 3.501 candidatos por vaga

Campo Grande: 1. 511 candidatos por vaga

Cuiabá: 1.205 candidatos por vaga

Natal: 1. 137 candidatos por vaga

Porto Alegre: 1.661 candidatos por vaga

Florianópolis: 1. 032 candidatos por vaga

Aracaju: 2, 974 candidatos por vaga

Palmas: 733 candidatos por vaga

Rio Branco: 854 candidatos por vaga

Maceió: 1. 321 candidatos por vaga

Manaus: 448 candidatos por vaga

Macapá: 761 candidatos por vaga

Panorama concurso INSS

Conforme dito acima, o concurso INSS teve edital publicado para provimento de 3.373 oportunidades (entre vagas imediatas e cadastro de reserva), divididas da seguinte forma:

1.000 vagas imediatas;

2.373 vagas para formação de cadastro reserva.

Os aprovados receberão salários iniciais no valor de R$ 5.905,79 além de outros benefícios.

Como forma de avaliação, os candidatos serão submetidos a provas objetivas previstas para serem aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

De acordo com o último levantamento realizado pela equipe de jornalismo, o número de cargos vagos se aproxima dos 21 mil. Confira detalhes aqui!

Resumo concurso INSS