Concurso público: 13 editais previstos para novembro; confira

No penúltimo mês de 2022, ainda são aguardadas diversas oportunidades de concurso público para diversas áreas de atuação.

Concurso Receita Federal

O novo concurso Receita Federal segue sendo aguardado e já foi definido que será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A seleção será destinada ao preenchimento de 699 vagas, sendo divididas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

O salário inicial de um Analista é de R$ 11.684,39 e a remuneração inicial para o cargo de Auditor é de R$ 21.029,09.

Concurso público – TRT GO (TRT 18)

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – GO se prepara para publicação do edital que estava previsto para outubro, o que não aconteceu.

O próximo certame está sendo aguardado para ofertar vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Administrativa;

Analista Judiciário – Área Administrativa – Contabilidade;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Medicina do Trabalho;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Serviço Social;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Odontologia;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Analista Judiciário – Apoio Especializado – Estatística;

Analista Judiciário – Área Judiciária;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça / Avaliador Federal;

Técnico Judiciário – Área Administrativa;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia da Informação;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Enfermagem;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Saúde Bucal.

As remunerações oferecidas podem chegar ao valor de R$ 12.455,30 atualmente.

Concurso TJRN

O concurso público para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está em fase de elaboração e pode ser publicado a qualquer momento.

A seleção está sendo aguardada para provimento de 229 vagas para níveis médio e superior e mais formação de cadastro de reserva.

As remunerações iniciais são de R$ 2.066,73 (nível médio) e R$ 3.219,67 (nível superior) e mais benefícios como o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.400,00.

Concurso PC PI

O próximo concurso PC PI (Polícia Civil do Piauí) está com edital iminente e a expectativa é de que seja publicado para provimento de vagas para agente e escrivães, além de cargos de apoio à Polícia Civil, como área administrativa e psicólogos.

Ainda não foi definido o quantitativo de vagas a serem oferecidas, segundo o secretário de Segurança Pública do estado, coronel Rubens Pereira. A expectativa é que os novos aprovados sejam nomeados no início de 2023.

No último certame, realizado no ano de 2018, os salários ofertados variaram entre os valores de R$ 5.736,88 a R$ 16.391,11.

Concurso público – Banco do Brasil (BBTS)

Um próximo concurso Banco do Brasil (BBTS), para área de Tecnologia, pode ser publicado a qualquer momento e já tem banca definida: a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O certame é aguardado desde 2020, quando a portaria nº 15.964 foi publicada, fixando o quantitativo do setor para 3.205 vagas.

No contrato entre a organizadora e a instituição, foi definido que após a publicação do edital, serão 180 para executar os processos necessários do concurso, inclusive a homologação final.

As remunerações oferecidas no último certame foram de R$ 1.470,44, para cargo de Técnico Administrativo, mas esse valor é maior atualmente, além de benefícios.

Concurso público – PC PE

O próximo concurso da Polícia Civil de Pernambuco foi autorizado para provimento de 1.597 vagas destinadas para os seguintes cargos:

1.200 agentes

300 escrivães

50 peritos papiloscopistas

47 delegados

O certame estava sendo aguardado para o mês de setembro, o que não aconteceu e segue sendo aguardado.

O último certame da corporação foi realizado no ano de 2016, quando foram ofertadas 650 vagas para Agentes, Delegados e Escrivães.

Concurso TJ Amapá

Outro concurso público que pode ser publicado em novembro é o do Tribunal de Justiça do Amapá, que já teve projeto básico divulgado.

Estão previstas ofertas de 30 vagas imediatas e mais oportunidades em cadastro reserva para Técnico e Analista Judiciário, de níveis médio e superior.

Na época da autorização do novo edital, o órgão contava com 294 cargos vagos, sendo a maioria das vacâncias no cargo de Técnico.

As remunerações foram estipuladas em R$ 7.813,11 para os cargos de Analista e R$ 6.005,60 para os cargos de Técnico.

Concurso público – TCM SP

O Tribunal de Contas Municipais de São Paulo chegou a ser suspenso devido à pandemia da Covid-19, mas pode ser retomado a qualquer momento.

O edital previa oferta de 12 vagas imediatas, mas recentemente, foi publicado despacho que rerratificou a autorização de abertura do certame e outras modificações. Veja detalhes aqui!

O salário inicial do cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo é de R$ 5.046,82 e remuneração do cargo de Auditor de Controle Externo é de R$ 10.818,37. Além de benefícios que podem fazer os valores chegarem a:

Auxiliar: R$ 10.317,37 ;

; Auditor: R$ 18.829,53

Concurso CNMP

O concurso CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) está autorizado e o edital pode ser publicado em breve, com vagas para Analista e Técnico Administrativo, de acordo com informações do próprio órgão. Veja!

A expectativa é que as etapas sejam realizadas ainda em 2022, tendo a nomeação dos aprovados aguardada para maio de 2023.

Atualmente, o salário inicial de um Técnico é de R$ 7.591,37 e a remuneração inicial para Analista, chega a R$ 12.455,30.

Concurso Auditoria e Atividades Urbanas DF

Está iminente o próximo concurso Auditoria e Atividades Urbanas DF, que será organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

A seleção é aguardada para provimento de 770 oportunidades, sendo divididas da seguinte forma:

Auditor de Atividades Urbanas: 74 vagas imediatas + 156 CR;

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas: 40 vagas imediatas + 500 CR.

A remuneração inicial é de R$ 9.596,09 e os candidatos devem possuir nível superior de formação.

Concurso MP SP

Outro concurso público aguardado para breve é o do Ministério Público de São Paulo, que teve o contrato com a FGV, escolhida como banca organizadora.

Serão oferecidas oportunidades para os cargos de Analista e Oficial de Promotoria. Os salários podem chegar a R$ 6.660,53, para Analista, e R$ 4.935,88 para Oficial e mais benefícios.

O contrato ainda apontou as prováveis lotações dos aprovados. Confira detalhes aqui!

Concurso TJ CE

Um novo concurso TJ CE (Tribunal de Justiça do Ceará), para cargos de Técnico Judiciário – área Judiciária e Técnico Judiciário – área Administrativa está sendo aguardado.

A expectativa é de que o edital fosse publicado em setembro de 2022, o que não aconteceu. Veja detalhes aqui!

A Fundação Carlos Chagas (FCC) deve ser a banca responsável pelo certame e as provas estavam aguardadas para dezembro de 2022.

Concurso público – DPE SP

Organizado pela Fundação Vunesp, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pode ter o edital do novo concurso público publicado em breve.

A intenção é de que sejam oferecidas

20 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva, distribuídas desta forma:

Oficial de Defensoria Pública : 20 vagas imediatas + CR;

: 20 vagas imediatas + CR; Agente de Defensoria Pública: CR.

OS salários iniciais vão de R$ 3.560,33 a R$ 7.532,39, a depender do cargo pretendido pelo candidato.