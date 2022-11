Concurso Público com Lula eleito: qual será o cenário? veja projeções

Após o resultado das eleições para a presidência do Brasil, uma dúvida bastante comum entre os concurseiros é em relação ao cenário para a realização de concurso público e o impacto que o resultado nas urnas poderá representar para o serviço público.

Pensando nisso, o Direção Concursos preparou uma análise acerca do plano de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o histórico de nomeações de candidatos aprovados em concursos no seu último mandato, para que você se planeje antecipadamente e conquiste sua vaga no serviço público!

É importante destacar a total imparcialidade do Direção Concursos a respeito do tema. Esta matéria visa apenas informar sobre declarações e estatísticas oficiais, além de apostas do nosso time de especialistas.

Confira, a seguir, qual é o cenário e as projeções para a realização de concursos públicos no Brasil após o resultado nas urnas:

Histórico de Nomeações no último mandato (2007-2010)

Em análise acerca do histórico de nomeações realizadas no último mandato de Lula, no período entre 2007 e 2010, é possível contabilizar 284.407 nomeações de aprovados em concurso público. Os dados foram extraídos do Painel Estatístico de Pessoal do Governo Federal.

Veja qual foi a quantidade de nomeações ano a ano:

2007: 75.656 candidatos nomeados;

2008: 54.672 candidatos nomeados;

2009: 67.554 candidatos nomeados;

2010: 86.525 candidatos nomeados.

As nomeações ocorreram nos seguintes órgãos:

ABIN;

Agências Nacionais;

AGU;

CGU;

Departamento Nacional;

DPU;

Forças Armadas;

Fundações Nacionais;

IBGE;

Instituições de Ensino;

Institutos Federais;

Ministérios;

Polícia Federal;

Polícia Rodoviária Federal;

Presidência da República;

INSS;

Entre outros.

Veja, detalhadamente, no quadro a seguir:

Plano de Governo (2023-2026)

Analisando o plano de governo oficial do candidato, é possível algumas passagens que falam sobre serviços e servidores públicos, mesmo que indiretamente. Confira:

“Reafirmamos o nosso respeito e compromisso com as instituições federais, que foram desrespeitadas e sucateadas e com a retomada das políticas de valorização dos servidores públicos.”

“Asseguraremos a continuidade das políticas de cotas sociais e raciais na educação superior e nos concursos públicos federais, bem como sua ampliação para outras políticas públicas.”

“O governo federal vai implementar e aprimorar o Sistema Único de Segurança Pública, modernizando estratégias, instrumentos e mecanismos de governança e gestão. Serão realizadas reformas para ampliar a eficiência do Sistema de Segurança por meio da modernização das instituições de segurança, das carreiras policiais, dos mecanismos de fiscalização e supervisão da atividade policial e do aprimoramento das suas relações com o Sistema de Justiça Criminal.”

A valorização do profissional de segurança pública será um princípio orientador de todas as políticas públicas da área. Será aberto diálogo sobre a modernização das carreiras, a qualificação e a autonomia dos peritos, a padronização de escalas e jornadas de trabalho e outras estratégias de implementação das diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos policiais.”

“A saúde, o direito à vida e o Sistema Único de Saúde (SUS) têm sido tratados com descaso pelo atual governo. Faltam investimentos, ações preventivas, profissionais de saúde, consultas, exames e medicamentos.”

“Opomo-nos à privatização dos Correios, uma empresa com importante função social, logística e capilaridade em todo o território nacional.“

Apostas de concurso público (2023-2026)

Dentre as apostas dos especialistas Mário Machado e Victor Dalton, estão os concursos Bacen (Banco Central), já que uma grande porcentagem de sua força de trabalho já está apta a se aposentar. Outra aposta é a CVM (Comissão de Valores Imobiliários) e o Banco do Brasil, que já convocou todos os aprovados no último certame (mais de 4 mil aprovados em 2021).

Para Victor Dalton, a Caixa Econômica Federal também tem boas perspectivas para publicação de edital. Além disso, MPU (Ministério Público da União) e AFT (Auditores Fiscais do Trabalho) também são boas apostas para serem realizados por volta de 2024.

Confira, abaixo, as apostas, na íntegra, para a realização de concursos públicos entre 2023 e 2026: