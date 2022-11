Concurso Público: como estudar para as matérias básicas?

É muito importante que concurseiros, principalmente iniciantes, tenham conhecimento das disciplinas básicas mais cobradas em editais de concurso público. Conhecer essas matérias é fundamental para definir a área de estudo e otimizar os estudos.

A dica é da Auditora Federal de Financias e Controle da CGU e coordenadora de mentorias e consultorias do Direção Concursos, Lívia Seco, que explica que a definição da área de estudo é uma etapa determinante para o sucesso da aprovação.

Segundo ela, existem alguns critérios que podem ajudar o candidato na hora de definir a área de estudo. Dentre eles está a localização, estado ou região e critérios físicos para aqueles que desejam focar na carreira policial.

Lívia reforça que para cada área de concurso, existem disciplinas que são consideradas básicas e específicas e são importantes para tornar o estudo mais proveitoso, além de aumentar as chances de aprovação do candidato.

Com intuito de esclarecer dúvidas em relação as disciplinas básicas, a especialista trouxe algumas dicas que podem auxiliar o estudante e tornar o estudo mais dinâmico e decisivo para o sucesso. Confira:

Economia de escala

De acordo com a coordenadora, uma das melhores estratégias de otimizar os estudos é investir na economia de escala, que é a otimização do processo produtivo por meio da produção em larga escala, concentrando esforços nas matérias básicas de uma determinada área.

“Ao concentrar os seus esforços e tempo de estudo em um grupo específico de disciplinas, as suas chances de sucesso aumentam”, ressalta.

Segundo Lívia, ao focar nas matérias básicas o concurseiro têm acesso a um leque de possibilidades dentro de cada área.

Confira as disciplinas mais presentes em editais:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Direito constitucional

Direito administrativo

A especialista explica que após o candidato ter um bom domínio dessas disciplinas, é chegado o momento de focar nas matérias que compõem o conteúdo dos conhecimentos específicos de cada área.

Confira as matérias mais cobradas nas áreas fiscal, controle, bancária, tribunal e policial:

Área Fiscal Contabilidade Geral Direito Tributário Legislação Tributária Auditoria Fiscal/Tributária Direito empresarial/Civil/Penal Informática/ Tecnologia da Informação/ Análise de Dados



Área de Controle Controle externo/ Técnicas de Controle Técnicas de controle Auditoria Governamental AFO Contabilidade pública Informática/ Tecnologia da Informação/ Análise de Dados



Área Bancária Atualidades do Mercado Financeiro Conhecimentos bancários Vendas e Negociação Informática/ Tecnologia da Informação/ Análise de Dados



Área de Tribunal Direito Civil Direito Processual Civil Direito Penal Direito Processual Penal Informática/ Tecnologia da Informação/ Análise de Dados



Área Policial Direito Penal Direito Processual Penal Direitos Humanos Informática/ Tecnologia da Informação/ Análise de Dados



Como começar a estudar?

Segundo a especialista, após o concurseiro definir a área desejada, o próximo passo é adquirir um material de estudo completo que o auxilie durante a sua jornada. Lívia reforça que o estudo teórico, a resolução de questões e a elaboração de resumos, são passos fundamentais para um estudo de qualidade.

É possível conciliar os estudos em diferentes áreas?

Lívia afirma que é possível, mas reforça que a decisão pode reduzir as chances de aprovação do candidato, pois ele estará dispersando o seu esforço e o seu tempo de estudo. Isso porque além das disciplinas básicas, o concurseiro precisa incluir no plano de estudos, matérias específicas de diferentes editais, fato este que requer tempo.

