Concurso Público: os 10 melhores editais de nível médio em 2023

Concurso público – Banco do Brasil

Cresce a expectativa para um novo concurso Banco do Brasil, que pode ser publicado em breve, já que o último certame não terá prazo de validade prorrogado. Veja aqui!

A última seleção para servidores foi realizada em 2021 para preenchimento de 2.240 vagas imediatas e outras 2.240 oportunidades para formação de cadastro reserva, de nível médio. Foram convocados, ao todo, 4.479 aprovados. Confira mais aqui!

À época, o salário inicial dos aprovados foi de R$ 3.022,37, com jornadas de 30 horas semanais de trabalho. Além disso, são oferecidos os seguintes benefícios:

participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

vale-transporte;

auxílio-creche;

auxílio a filho com deficiência;

previdência complementar;

acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Concurso TSE Unificado

O concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), está previsto para ser realizado em 2023.

Estão previstas, entre outras, vagas para Técnico, que exige formação de nível médio e conta com salário inicial estipulado no valor de R$ 7.591,37 inicial e R$ 11.398,39 no final da carreira.

De acordo com as últimas informações repassadas pela própria assessoria do TSE, uma comissão de planejamento será criada para discutir ações do concurso. Veja aqui!

Sem maiores detalhes sobre a quantidade de vagas a serem oferecidas, as vacâncias dos tribunais podem ser um bom indicativo para quantas podem ser contempladas no certame. Confira:

TSE – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE SP – 238 cargos vagos (159 técnicos e 59 analistas);

TRE GO – 18 cargos vagos (10 técnicos e 8 analistas);

TRE RJ – 27 cargos vagos (15 técnicos e 12 analistas);

TRE MT – 9 cargos vagos (5 técnicos e 4 analistas);

TRE PI – 8 cargos vagos (4 analistas e 4 técnicos);

TRE SC – 3 cargos vagos (1 analista e 2 técnicos);

TRE RN – 4 cargos vagos (2 analista e 2 técnicos);

TRE CE – 13 cargos vagos (10 técnicos e 3 analistas);

TRE SE – 1 cargo vago de técnico;

TRE RR – 4 cargos vagos de técnicos;

TRE RS – 6 cargos vagos (4 técnicos e 2 analistas);

TRE MA – 29 cargos vagos (19 técnicos e 10 analistas);

TRE PR – 14 cargos vagos (9 técnicos e 5 analistas);

TRE TO – 0 cargos vagos;

TRE ES – 3 cargos vagos (2 técnicos e 1 analista)

Concurso público – CNMP

O concurso público do Conselho Nacional do Ministério Público foi autorizado e seu edital pode ser publicado em breve! A expectativa é que as etapas sejam realizadas em 2022, tendo a nomeação sendo aguardada para maio de 2023.

A seleção será destinada para os cargos de Analista e Técnico Administrativo, de acordo com informações do próprio órgão. Confira!

Atualmente, o salário inicial de um Técnico é de R$ 7.591,37 e a remuneração inicial para Analista, chega a R$ 12.455,30.

Atualmente, o CNMP conta com 21 cargos vagos, distribuídos da seguinte forma:

12 cargos vagos – Técnico

9 cargos vagos – Analista

Concurso TJRN

O edital do novo concurso público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já está em fase de elaboração e será publicado em breve, segundo o órgão.

O certame foi autorizado e prevê a oferta de 229 vagas de níveis médio e superior, além de formação de cadastro de reserva.

De acordo com resolução publicada, as oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Técnico Judiciário: 160 vagas + CR;

160 vagas + CR; Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação – Análise de Sistemas e Tecnologia de Informação – Análise de Suporte: 35 vagas + CR;

35 vagas + CR; Analista Judiciário (apoio especializado): 34 vagas + CR;

34 vagas + CR; Oficial de Justiça: CR;

CR; Analista Judiciário (Área Judiciária): CR.

As remunerações iniciais são de R$ 2.066,73 (nível médio) e R$ 3.219,67 (nível superior), além de benefícios como o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.400,00.

Concurso TJ Amapá

Outro concurso público que segue sendo aguardado é o do Tribunal de Justiça do Amapá, que já teve o projeto básico divulgado.

Serão oferecidas 30 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para Técnico e Analista Judiciário, de níveis médio e superior.

Na época da autorização do novo edital, o Tribunal possuía 294 cargos vagos, sendo que a maioria das vacâncias registradas se referiam ao cargo de Técnico.

As remunerações foram estipuladas nos seguintes valores:

R$ 7.813,11 para os cargos de Analista;

para os cargos de Analista; R$ 6.005,60 para os cargos de Técnico

Concurso público – Bacen

Um dos editais mais aguardados, o concurso Bacen, pode receber autorização no início de 2023, segundo informações repassadas após reunião entre representantes do Banco Central e membros do Ministério da Economia.

A seleção foi solicitada para provimento de 245 oportunidades, divididas da seguinte forma:

Analistas: 200 vagas;

Técnicos: 30 vagas

Procuradores: 15 vagas

Os cargos ofertam salários iniciais de R$ 7.283,31 (Técnicos), R$ 19.197,06 (Analistas) e R$ 21.014,49 (Procurador).

Conforme dados do próprio Banco Central, são mais de 3 mil cargos vagos atualmente, sendo:

Analista: 2.470 vacâncias;

Procurador: 138 vacâncias; e

Técnico: 427 vacâncias.

Concurso Banrisul

Com banca já definida (Fundação Cesgranrio), o próximo concurso público do Banrisul pode ter edital publicado em breve.

A previsão é de que o novo certame oferte, ao todo, 824 oportunidades. O número foi projetado de acordo com o plano de demissão voluntário (PDV), mas pode ser ainda maior.

A última seleção do órgão foi realizada no ano de 2022, para provimento de 274 vagas para diversas especialidades da área de Tecnologia.

O salário inicial foi estipulado em R$ 4.240,94 iniciais, com jornadas de 30 horas semanais, além de benefícios como:

Auxílio cesta-alimentação: R$ 1.066,85 ;

; Auxílio-refeição: R$ 922,24 ;

; Gratificação semestral : 1 (um) ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês;

: 1 (um) ordenado por semestre com pagamento de 1/6 deste valor a cada mês; Plano de saúde médico e odontológico , através da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul;

, através da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul; Plano de previdência privada , através da Fundação Banrisul de Seguridade Social;

, através da Fundação Banrisul de Seguridade Social; Possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Banrisul e conforme desempenho do empregado.

Concurso PCDF Administrativo

Outra grande oportunidade de concurso público de nível médio é para área administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal.

O edital é aguardado para o ano de 2023 e o texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do DF prevê oferta de 260 nomeações, sendo:

Gestor: 60 vagas;

Analista: 200 vagas

Entretanto, uma portaria publicada em março de 2022, definiu que o certame pode oferecer também oportunidades em cadastro de reserva:

60 vagas imediatas + 180 CR para Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis

200 vagas imediatas + 300 CR para Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis

Conforme dados do próprio Governo do Distrito Federal, o salário inicial de um Analista é de R$ 4.940,00 e de um Gestor é de R$ 7.760,00. Ao final da carreira, os salários dos servidores passam para os seguintes valores:

R$ 6.489,61 (Analista)

(Analista) R$ 10.194,21 (Gestor)

Concurso público – PMERJ

Outro concurso público de nível médio, é o da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que está autorizado e prevê a oferta de 2 mil vagas destinadas para a carreira de Soldado.

A assessoria da corporação informou que a Diretoria de Recrutamento da Corporação já elaborou estudos visando a contratação da banca organizadora e a escolha pode ser oficializada em breve. Veja aqui!

De acordo com o secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, o edital será publicado ainda em 2022 e as provas objetivas estão previstas para o ano de 2023. Confira mais detalhes aqui!

Atualmente, o salário inicial para o cargo de Soldado da PMERJ é de R$ 4.942,00, além de gratificações e benefícios.

Concurso TCM SP

O concurso TCM SP (Tribunal de Contas Municipais de São Paulo) foi suspenso desde 2020 devido à pandemia da Covid-19, mas já pode ser retomado.

À época, o edital previa oferta de 12 vagas imediatas, mas recentemente, foi publicado despacho que rerratificou a autorização de abertura do certame, além de alterações nas nomenclaturas dos cargos e aumento no número de vagas. Veja detalhes aqui!

O salário inicial do cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo é de R$ 5.046,82 e remuneração do cargo de Auditor de Controle Externo é de R$ 10.818,37.

Além disso, os servidores fazem jus a Gratificação de Incentivo à Especialização e Produtividade (GIEP). Com isso, os valores podem chegar a: