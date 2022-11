Concurso Senado: publicados gabaritos para todos os cargos

O concurso do Senado teve provas aplicadas no último final de semana. Agora os candidatos devem estar atentos aos gabaritos preliminares.

Os documentos foram publicados nesta terça-feira, 8, para todos os cargos. O acesso deve ser feito no site da FGV , onde também será recebido o recurso contra o gabarito.

No site da banca também é possível ter acesso ao caderno de provas.

Os candidatos que desejarem entrar com recursos terão dois dias úteis para fazer a solicitação, ou seja, nesta quarta e quinta-feira, também pelo site da FGV.

As avaliações objetivas foram aplicadas nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. No mesmo dia, aconteceram as provas discursivas para técnico (policial legislativo) e analista legislativo.

Os candidatos tiveram que responder a questões de conhecimentos gerais e específicos, conforme o cargo. Para técnico legislativo (policial legislativo), por exemplo, foram cobradas:

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Direito Penal e Processual Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação

Será reprovado nas provas objetivas e eliminado o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) Obtiver nota inferior a 20 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Gerais;

b) Obtiver nota inferior a 30 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos.

Os candidatos não eliminados serão ordenados de acordo com a soma das notas das Provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos.

Os exames discursivos para consultor legislativo e advogado serão em 27 de novembro, em dois turnos, com duração de quatro horas cada, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Concurso Senado teve mais de 80 mil inscritos

Ao todo, o concurso recebeu mais de 83 mil inscritos. O número foi confirmado à Folha Dirigida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. O destaque foi o cargo de analista legislativo com 46 mil candidatos.

Veja o quantitativo por cargo: advogado: 4.091 inscritos; analista legislativo: 46.387 inscritos; consultor Legislativo: 7.544 inscritos; técnico legislativo – policial legislativo: 25.037 inscritos.

Em entrevista, a diretora-geral da Casa, Ilana Trombka, revelou prazo para nomeações, perspectivas para uso do cadastro de reserva e mais. Confira a seguir!

Concurso Senado: diretora-geral fala de nomeações e vagas. Veja!

De acordo com Ilana, as nomeações de aprovados devem ocorrer apenas no próximo ano. As datas serão variáveis, uma vez que cargos como policial legislativo exigem mais etapas, o que prolonga a finalização do concurso.

“Cada edital pode ter uma data de finalização. Nenhuma delas ainda este ano”, disse a diretora-geral, em entrevista à Agência Senado.

Ilana Trombka explicou que os aprovados no cadastro poderão ser convocados durante o prazo de validade da seleção (de dois anos, podendo chegar a quatro).

“As 22 vagas que estão lá nominadas são obrigatórias. Além dessas, outras dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer desses próximos quatro anos”.