Concurso Senado tem locais de prova divulgados; confira!

As provas do concurso para o Senado Federal serão realizadas no próximo domingo, 6 de novembro. Os locais de aplicação foram divulgados no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora da seleção, nesta segunda-feira, 31.

Para verificar o local, o primeiro passo é clicar no cargo que se inscreveu (analista legislativo, advogado, consultor legislativo ou técnico legislativo). Em seguida, clicar em ‘Consulta ao local de prova’ e inserir o número do CPF.

As avaliações objetivas serão realizadas nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. Os turnos serão diferentes a depender do cargo:

Manhã, das 8h às 12h30 Policial legislativo; Advogado; Consultor legislativo. Tarde, das 15h às 19h30 Analista legislativo.

No mesmo dia, serão aplicadas as provas discursivas para técnico (policial legislativo) e analista legislativo.

A orientação da banca é que os candidatos cheguem aos locais com uma hora de antecedência do início das provas.

O que levar para as provas do concurso Senado? Conforme o edital, será necessário estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, do documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Os exames discursivos para consultor legislativo e advogado serão em 27 de novembro, em dois turnos, com duração de quatro horas cada, das 8h às 12h e das 15h às 19h. ,

Como serão as provas do concurso Senado?

Veja a seguir os conteúdos que serão cobrados para cada cargo na parte objetiva:

Técnico legislativo (policial legislativo)

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Direito Penal e Processual Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação

Analista Legislativo

Conhecimentos Gerais – 40 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Conhecimentos Específicos – 30 questões:

Conhecimentos na área de atuação

Consultor Legislativo

Conhecimentos Gerais – 30 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Processo Legislativo Constitucional

Conhecimentos Específicos – 70 questões:

Ciência Política

Avaliação de Políticas Públicas

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Conhecimentos na área de atuação

Advogado

Conhecimentos Gerais – 30 questões:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico Matemático

Língua Inglesa

Conhecimentos Específicos – 70 questões:

Direito Constitucional

Processo Legislativo Constitucional

Direito Administrativo – Geral

Direito Administrativo – Licitações e Contratos

Direito Administrativo – Legislação de Pessoal Civil

Direito Civil e Empresarial

Direito Processual Civil

Direito Penal

Direito Processual Penal

Direito do Trabalho, Processual do Trabalho e da Seguridade Social

Direito Eleitoral

Direito Financeiro e Tributário

Direito Internacional Público e Privado

Direito Digital

Legislação Complementar

Já a prova discursiva consistirá em questões teóricas ou práticas abordando os Conhecimentos Específicos do cargo.

A seleção também terá as seguintes etapas por carreira:

► Técnico Legislativo (policial legislativo): exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social.

► Analista Legislativo: prova prática/taquigrafia (especialidade de Registro e Redação Parlamentar);

► Consultor Legislativo: prova de títulos.

► Advogado: prova de títulos.

Concurso Senado tem oferta superior a 1.000 vagas

O concurso tem oferta total de 1.002 vagas para ingresso no Senado Federal, sendo 22 para a contratação imediata e 980 para cadastro de reserva. Todas as oportunidades são para nível superior.

Um dos grandes atrativos do concurso Senado é a remuneração. À princípio, os aprovados poderão ganhar até R$34 mil. Confira os detalhes sobre os cargos a seguir:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas : 7 imediatas e 173 para cadastro de reserva

Requisitos : nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Analista legislativo

Vagas : 12 imediatas (para seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações; Engenharia do Trabalho; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar) e 688 para cadastro de reserva.

Requisitos : nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Consultor Legislativo

Vagas : 2 imediatas (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo – Direito do Trabalho e Direito Previdenciário) e 100 para cadastro de reserva.

Especialidades : as oportunidades serão para Orçamento e Direito Financeiro; Orçamento e Análise Econômica; Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Desporto e Cultura; Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico; Direito Internacional Público; Direito Penal; Direito tributário; Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde e Transportes.

Requisitos : nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Advogado

Vagas : 1 imediata e 19 para cadastro de reserva

Requisitos : Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

O concurso registra 83.059 inscritos. O número foi confirmado à Folha Dirigida pela Fundação Getulio Vargas.

De acordo com a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, os aprovados no cadastro de reserva poderão ser convocados durante o prazo de validade da seleção (de dois anos, podendo chegar a quatro).

“As 22 vagas que estão lá nominadas são obrigatórias. Além dessas, outras dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer desses próximos quatro anos”.