Concursos área Bancária 2023: confira os editais previstos!

Faltam poucos meses para o início de 2023. E, para o próximo ano, diversas seleções estão previstas, incluindo novos concursos da área Bancária.

Com editais já publicados e outros perto de serem divulgados, quem estuda para esse segmento deve ficar atento.

Entre os editais mais aguardados, pelo menos três podem ser publicados ainda este ano ou já no início de 2023, sendo eles: BB Tecnologia e Serviços (BBTS); Banrisul; e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Isso acontece porque, nesses três casos, as bancas organizadoras já foram definidas ou contratadas.

No entanto, além destes, um outro edital também pode sair em 2023, sendo ele o do Banco do Brasil, que se tornou o maior da história em 2021, atraindo 1.645.975 candidatos.

E para quem sonha em ingressar na área Bancária, Folha Dirigida preparou uma lista com os editais previstos para 2023, além do cenário daqueles que já foram publicados este ano. Confira!

TOP 5 concursos da área Bancária para 2023

Banco do Brasil

Um novo concurso Banco do Brasil está nos planos, com previsão já para 2023. Apesar das negativas, por parte da empresa, fontes garantiram à Folha Dirigida que os trabalhos já foram iniciados.

“Ainda está muito no início. Nada decidido ainda, a não ser que pretendem fazer o concurso”, revelou uma das fontes à Folha Dirigida.

Uma das medidas que colaboram para a realização do novo concurso é a recente decisão do BB de não prorrogar o prazo de validade do último edital.

Desta forma, o processo será encerrado em dezembro deste ano, já que todos os aprovados foram convocados, segundo o BB, totalizando assim 4.479 chamadas.

Com a decisão, os próximos passos para a abertura do concurso Banco do Brasil serão:

autorização de novo edital dada pelo Conselho Administrativo do Banco do Brasil;

levantamento das necessidades, por parte do setor de Recursos Humanos;

possível realização de um concurso de remoção interno ou Programa de Demissão Voluntária (PDV) – tal etapa costuma ocorrer antes de um edital, mas não é uma regra para que a seleção seja realizada;

levantamento da distribuição das vagas por estados/cidades/agências;

formalização dos trâmites com a banca organizadora; e

publicação do edital.

A carreira de escriturário, que exige o nível médio completo e conta com ganhos de até R$4.508,40, é a porta de entrada no Banco do Brasil.

Desta forma, o próximo concurso contará com vagas para o cargo. No entanto, segundo fontes, a seleção deve seguir o modelo adotado no edital de 2021, ou seja, contando com dois perfis profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – profissional que atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente, e conta com postos em todas as agências do país;

– profissional que atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente, e conta com postos em todas as agências do país; agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – profissional que atua na área de TI, com conhecimentos específicos, e exerce tal função no Distrito Federal, em Brasília.

Com esse modelo, tudo indica que a próxima seleção também será regionalizada, contando com vagas em todo país.

Em todos os casos, os escriturários contratados contam com os mesmos benefícios e salários. Os ganhos iniciais, por exemplo, chegam a R$4.508,40, sendo compostos por R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação.

Banrisul

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul prepara a publicação do edital do seu novo concurso Banrisul, que pode sair ainda este ano.

Ao todo, são esperadas 824 vagas para o cargo de escriturário, considerado a porta de entrada para quem tem o nível médio completo.

Recentemente, fontes ligadas ao processo afirmaram que a previsão é de que o edital seja publicado ainda este ano, com provas em 2023.

Além disso, a organizadora já foi escolhida, indicando assim um avanço para o novo edital. Conforme processo interno, a Fundação Cesgranrio ficará à frente da seleção.

Atualmente, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul seleciona para o preenchimento de 274 vagas, no cargo de técnico em Tecnologia da Informação (TI), de nível superior. Os aprovados devem ser convocados já em 2023.

BRDE

Sem publicar editais desde 2016, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) prepara um novo concurso público. A banca organizadora da seleção, por exemplo, já foi definida.

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) ficará à frente do concurso. Ela será responsável por receber as inscrições, além de viabilizar e aplicar as etapas da seleção, como as provas objetivas.

Os cargos, vagas, requisitos e salários do próximo concurso BRDE ainda não foram divulgados. Tais informações devem constar no edital, que será publicado em breve. Caso os trâmites ocorram de forma célere, é possível que isso aconteça ainda este ano.

BBTS

Mesmo não sendo uma seleção ligada diretamente à área bancária, o concurso BBTS promete atrair candidatos que estudam para este segmento.

Recentemente anunciado, o concurso da BB Tecnologia e Serviços terá a Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca organizadora.

Apesar da contratação da banca, a BBTS afirma que “ainda não foram definidas as datas de publicação do concurso, número de vagas e cargos para o edital”.

Mesmo diante da negativa, a oferta de vagas e os cargos que serão oferecidos já estão definidos. Isso porque, para contratar uma banca, os órgãos, autarquias e estatais devem dar essas informações em seus projetos básicos.

Somente com esses dados definidos, a empresa pode oferecer uma oferta e definir os cronogramas e etapas a serem aplicados ao longo do concurso.

Desta forma, e com base nos cargos que estão previstos na estrutura da BB Tecnologia e Serviços, é possível que o próximo concurso BBTS tenha vagas para as seguintes carreiras e níveis de escolaridade:

nível médio e/ou técnico : técnico administrativo (R$1.814,82) e técnico de operações (R$2.144,78); e

: técnico administrativo (R$1.814,82) e técnico de operações (R$2.144,78); e nível superior: analista administrativo (R$3.629,65) e analista de operações (R$4.718,51).

Os salários informados acima foram atualizados pela companhia em 2018. Diante disso, o próximo edital tende a contar com ganhos iniciais maiores.

Além dos vencimentos, a BBTS já adiantou que oferece vale-transporte e costuma trabalhar com diversos benefícios.

Bacen

Outra seleção que também não está diretamente ligada às carreiras bancárias é a do Banco Central. No entanto, o concurso Bacen é aguardado há anos por candidatos deste setor.

Em setembro deste ano, o atual secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Leonardo Sultani, informou que a autorização do concurso para o Banco Central será uma das prioridades para 2023.

O aval era esperado para agosto deste ano, porém o secretário explicou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recomendou que o Ministério da Economia não autorizasse concursos nos 180 dias do final do mandato presidencial.

O Banco Central busca o aval para realizar novo concurso com 245 vagas, sendo 200 para analista, 30 para técnicos e 15 para procuradores.

O cargo de técnico do Banco Central tem como requisito somente o nível médio completo. As remunerações iniciais são de R$7.741,31, incluindo o auxílio-alimentação de R$458.

Para o cargo de analista é preciso ter o nível superior em qualquer área de formação. Os salários, após aprovação no concurso, são de R$19.655,06.

Já para se inscrever às vagas de procurador é exigido bacharelado em Direito e exercício comprovado de dois anos de prática forense. Os vencimentos são de R$21.472,49.

Veja o cenário de outros 5 concursos da área Bancária

Caixa

A realização de um novo concurso Caixa, com vagas efetivas na ampla concorrência, ainda encontra barreiras judiciais. Isso porque o edital de 2014 segue válido.

Em abril de 2021, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) até chegou a dar um parecer permitindo a publicação de um novo edital.

No entanto, caso isso ocorra, caberá à Caixa dar prioridade aos concursados de 2014. Desta forma, a estatal opta pela conclusão do processo de 2014, antes de iniciar qualquer estudo para um nova seleção.

Sem poder realizar uma seleção para a ampla concorrência, o concurso Caixa 2021 ofereceu 1.100 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), sendo mil imediatas e 100 para o cadastro de reserva.

As oportunidades foram para os cargos de técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, foram oferecidas 100 vagas imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal.

As demais oportunidades foram distribuídas por todo país. Para concorrer, era preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de PcD.

Banestes

No Estado do Espírito Santo, o concurso Banestes de 2021 foi concluído somente em janeiro deste ano, estando ainda válido.

Ao todo, o Banco do Espírito Santo ofereceu vagas em cadastro de reserva para o cargo de analista, sendo destinado a candidatos com nível superior na área de Tecnologia da Informação (TI). A remuneração inicial foi de R$4.749.

Embora não tenha oferecido vagas imediatas, o concurso Banestes poderá chamar muitos candidatos, podendo chegar a 568 conforme o edital.

Banese

Em abril deste ano, foi publicado o edital do concurso Banese. As oportunidades foram para o cargo de técnico bancário III, que é voltado para a área de Tecnologia da Informação (TI).

As oportunidades foram distribuídas pelas áreas de Desenvolvimento (50) e Suporte (cinco), oferecendo ganhos iniciais de R$4.840,45 mais benefícios.

Como as provas do concurso ocorreram em maio e a seleção foi homologada somente em julho, os aprovados podem ser convocados ao longo dos próximos dois anos (prazo inicial de validade).

BNB

O Banco do Nordeste também publicou o edital do seu concurso BNB em 2022. Ao todo, 206 vagas são oferecidas, sendo seis imediatas e 200 para a formação de um cadastro de reserva.

O concurso é destinado à carreira de especialista técnico, no cargo de analista de sistema, nas seguintes áreas:

Desenvolvimento de Sistemas – 124 vagas; e

Infraestrutura e Segurança da informação – 82 vagas.

A seleção é destinada a candidato com nível superior completo na área. Os aprovados terão ganhos iniciais de até R$6.269,76, além de benefícios.

Como os candidatos ainda serão avaliados por meio de provas objetivas, no dia 4 de dezembro, e demais etapas, a convocação só deverá ocorrer em 2023.

BRB

Outro concurso que foi aberto este ano é o do Banco Regional de Brasília. A seleção conta com 500 oportunidades, sendo 300 imediatas e 200 para a formação do cadastro reserva.

O concurso BRB é destinado a candidatos com nível médio completo. Os aprovados na função terão ganhos iniciais de R$3.764,66, para uma jornada de 30 horas. Além do vencimento, o BRB oferecerá os seguintes benefícios:

participação nos lucros e nos resultados;

plano de Saúde;

plano de previdência complementar;

auxílio-refeição/alimentação; e

auxílio-cesta alimentação.

Neste caso, todos os concorrentes serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas no próximo domingo, 6. Os exames ocorrerão em todas as capitais do país.

A convocação dos candidatos classificados será feita mediante edital específico a ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme o seguinte cronograma: