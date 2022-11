Criança no Acre leva galo escondido na mochila para a escola e viraliza; veja vídeo

A internet está cheia de história de crianças que levam os animais de estimação para a escola. Agora, Rio Branco ilustra uma dessas. A pequena Maria Helena, de apenas três anos, resolveu surpreender sua professora levando dentro de sua mochila seu bichinho de estimação diferente do que se costuma ver: um galo.

Maria Orsilane de França Vieira, mãe da Helena, falou ao site Na Hora da Notícia que a menina não teve dificuldade para levar o galo de estimação – dado por uma vizinha antes da pandemia -, já que ele é pequeno e manso.

“Eu tirei o galo da bolsa e ela saiu de perto, foi para trás do quintal e eu não percebi nada, já que ela estava com a mochilinha nas costas todo tempo e o galo é garnizé, pequenininho, não fez nenhum barulho. Fui com ela para a creche e quando chegou lá, ela tirou a bolsa das costas e foi mostrar o que havia levado para a professora, e aí que vi”.