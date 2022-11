Datena anuncia triste morte, entra ao vivo, se enfurece e perde a paciência: “Triste. Muito triste”

Datena, no Brasil Urgente, acabou perdendo a paciência nessa quarta-feira (16). O apresentador anunciou a morte da jogadora de vôlei Isabel.

Logo de início, quando a atração jornalística faz transição com o programa Melhor da Tarde, de Catia Fonseca, o apresentador pediu para a produção exibir imagens da atleta no começo dos anos 2000.

No entanto, a equipe não conseguiu nenhum vídeo a tempo, o que irritou o âncora do Brasil Urgente.

“E fiz, depois que a Tati me lembrou, eu fiz um programa aqui em 2004, acho que era Olimpíadas, programa chamava ‘Mulheres de Atenas’, eu acho que tava, eu não lembro quem era a composição, a Isabel, acho que a Virna e a Ana Moser. Eu acho que as três estavam naquele programa, não sei, porque até agora eu não vi. Eu pedi para pegarem também e até agora não separaram”, detonou ao vivo.

“É porque eu pedi muito tarde, eu pedi meio-dia. E se eu pedisse mais cedo, talvez… Parece que pra subir os arquivos aqui é uma complicação. Mas era um programa muito legal, não sei nem se tem imagens… Se tem imagens coloca aí no programa da Catia, se não daqui a pouco a gente abre o programa e toca uma bolinha aí”, completou Datena.

Datena lamenta morte de Isabel do vôlei

Catia Fonseca e Datena (Foto: Reprodução)

Por fim, o apresentador do Brasil Urgente demonstrou sua tristeza com a morte de Isabel. “Triste. Muito triste. Querida Isabel. Beijo nela, na filhinha que ficou, na família inteira, nos filhos todos. Era uma pessoa extraordinária e uma atleta maravilhosa”, afirmou o apresentador.

Dessa forma, vale lembrar que a ex-atleta foi acometida de uma pneumonia que se agravou, levando a um quadro de síndrome aguda respiratória. A família não confirmou o motivo do falecimento, mas via nota afirmou que a ex-jogadora será velada nesta quinta-feira, na Capela Histórica, no Cemitério da Penitência, no Caju.