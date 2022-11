Combustível começa a faltar em postos de da capital e baixa total no estoque é risco real

Diante do risco iminente do desabastecimento total dos postos de combustíveis da capital de Rio Branco, na tarde dessa quinta-feira (3), o ContilNet entrou em contato direto com o presidente do sindicato do comércio de derivados de petróleo do estado do Acre (SINDEPAC) Dellano Lima, e apurou que a situação é preocupante.

Segundo Dellano, as estradas estão bloqueadas desde a última segunda-feira (31), o que impossibilitou o transporte do combustível e o abastecimento dos postos.

Dellano informa que a situação mais crítica, encontra-se nos postos (Shell, Ipiranga e ATEM), por não fazerem parte da base das distribuidoras locais, tendo como principal fonte de abastecimento o reservatório de Porto Velho – RO.

De acordo com o presidente do sindicato, a situação não se estende aos postos (BR e Equador), já que a Petrobras tem reservatórios na Capital, capaz de abastecer os postos por até 7 dias.

Contudo, Dellano alerta que se manifestações continuarem pelos próximos de dois dias, e as estradas não forem devidamente desbloqueadas, o risco de desabastecimento total dos postos de combustíveis no Acre, é uma possibilidade muito real.