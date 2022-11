Divando recebe 500 mulheres no Encontro das Divas, neste domingo, em Rio Branco

Evento tradicional entre mulheres acreanas, o 6º Encontro de Divas reúne 500 mulheres no Maison Borges Eventos, neste domingo (20), às 16h. As influenciadoras digitais Maykeline Maia e Elita Maia, que são amigas e cunhadas, promovem o evento todos os anos e promovem desfiles, sorteios e diversos estandes de parceiros.

Com 100% dos ingressos vendidos, o evento é considerado o maior evento de moda que acontece em Rio Branco. O público, que é composto pelas seguidoras do Divando – conta no Instagram em que Maykeline e Elita compartilham dicas de moda -, investe na festa e nos parceiros que montam mais de 30 marcas e 10 estandes nesta edição.

Além dos lojistas presentes, haverá espaços instagramáveis, desfiles e mais de 100 prêmios para sorteio, incluindo um iPhone 13, da loja Kauanny Cell. Dentre as marcas, a Fiat Comauto estará presente expondo o FastBack, o último lançamento, além da VLG, Jorge Cosméticos, Exuberance Semi Jóias, Luz da Lua, grupo Casa da Sogra, Maxiline Brasil, Amora Lingerie e entre outros.

Divando por Maykeline e Elita

O Divando é um dos pioneiros na internet e acumula mais de 46 mil seguidores no Instagram, que é mediado pelas influenciadoras digitais Maykeline Maia e Elita Maia. No perfil, as amigas e cunhadas compartilham dicas de moda e beleza.

Confira fotos de edições anteriores: