14/04/2026
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Prefeitura retira 5 toneladas de lixo no bairro Plácido de Castro após inundação

As chuvas voltaram a causar problemas em diversos pontos do bairro

Por Juan Vinícius, ContilNet 14/04/2026
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Prefeitura retira 5 toneladas de lixo no bairro Plácido de Castro após inundação
Após chuva, prefeitura intensifica limpeza e retira toneladas de lixo | Foto: Secom

A Prefeitura de Rio Branco intensificou as ações emergenciais de limpeza e manutenção em diversos pontos da capital.

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Durante as atividades no bairro Plácido de Castro, foram removidas mais de 5 toneladas de resíduos sólidos, com o objetivo de minimizar os impactos ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nesta terça-feira (14).

Mesmo com as ações intensificadas desde a semana anterior, quando mais de 60 toneladas já haviam sido retiradas, as chuvas voltaram a causar problemas em diversos pontos do bairro.

“Não vamos abandonar a população. Sabemos que há situações provocadas pela força da natureza, muitas vezes agravadas por obras executadas de forma inadequada no passado. Além disso, o descarte irregular de resíduos compromete o escoamento da água e potencializa os alagamentos”, declarou o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque.

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Limpeza em Rio Branco: 5 toneladas de lixo são removidas | Foto: Secom

Entre as atividades emergenciais estão a remoção de resíduos sólidos na região do bairro Plácido de Castro, a limpeza e desobstrução de canais e valas, além da retirada de entulhos acumulados em vias públicas.

A Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade segue com a intensificação das ações emergenciais, com o objetivo de garantir a segurança da população afetada e a trafegabilidade nessas áreas.

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