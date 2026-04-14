As chuvas voltaram a causar problemas em diversos pontos do bairro

A Prefeitura de Rio Branco intensificou as ações emergenciais de limpeza e manutenção em diversos pontos da capital.

Durante as atividades no bairro Plácido de Castro, foram removidas mais de 5 toneladas de resíduos sólidos, com o objetivo de minimizar os impactos ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nesta terça-feira (14).

Mesmo com as ações intensificadas desde a semana anterior, quando mais de 60 toneladas já haviam sido retiradas, as chuvas voltaram a causar problemas em diversos pontos do bairro.

“Não vamos abandonar a população. Sabemos que há situações provocadas pela força da natureza, muitas vezes agravadas por obras executadas de forma inadequada no passado. Além disso, o descarte irregular de resíduos compromete o escoamento da água e potencializa os alagamentos”, declarou o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque.

Entre as atividades emergenciais estão a remoção de resíduos sólidos na região do bairro Plácido de Castro, a limpeza e desobstrução de canais e valas, além da retirada de entulhos acumulados em vias públicas.

A Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade segue com a intensificação das ações emergenciais, com o objetivo de garantir a segurança da população afetada e a trafegabilidade nessas áreas.