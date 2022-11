Saiu resultado preliminar da prova do concurso da Sesacre; veja lista

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou o resultado preliminar da prova objetiva de ampla concorrência do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A lista está na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (9), juntamente com a abertura do prazo para recurso.

O resultado preliminar está na seguinte ordem: cargo, localidade, classificação preliminar, inscrição, nome do candidato e nota.

A prova objetiva do concurso da Sesacre aconteceu no dia 16 de outubro e foram registradas mais de 32 mil inscritos. O certame visa preencher 622 vagas, entre nível médio e superior, com salários que variam de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93, acrescidos das vantagens previstas em Lei.

Confira:

resultado sesacre