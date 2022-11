É #FAKE que média de percentuais de votos por região mostre Bolsonaro à frente de Lula

O autor do vídeo diz: “Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro. Saiu alguns dados interessantes aqui no site do g1 que foi a votação de cada candidato em cada região. Só que o interessante é que se você somar esses dados aqui, o Lula tá atrás do Bolsonaro. Quer ver ó, vamos fazer um cálculo aqui rápido. Na região Nordeste ele teve 30,66%, na região Norte 51,03%, na Sul 61,84%, na Sudeste 54,26% e e no Centro-Oeste 60,21%. Dividindo por 5 que são as regiões do Brasil dá 51,6%. Vou fazer do Lula aqui, vocês vão ver que não é mentira. A do Lula: 69,34% mais 48,97%, mais 38,16%, mais 45,74%, mais 39,79%. Dividido por 5 que são as regiões do Brasil: 48,4% do Lula. Se você fizer a conta de 51,6% + 48,4% = 100% das urnas. Compartilhe com a galera aí, vamos ver no que que isso vai dar. Ou eles erraram feio aqui no site do g1 ou então o TSE esqueceu de alterar nas regiões qual foi a votação nominal de cada um.”