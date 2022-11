EXCLUSIVO: Ao Blog do Ton, Petecão revela encontro com presidente do Senado e motivo

Cotado para ser um dos interlocutores do novo Governo Federal no Acre, Sérgio Petecão (PSD-AC) me revelou, na noite desta terça-feira (1º), encontro com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal.

“Na noite de hoje, tive uma boa conversa com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que cumpriu um papel muito importante na campanha eleitoral 2022, em prol do fortalecimento da democracia brasileira”, me diz em mensagem.

Motivo? Tenho certeza que vários. Petecão revelou um: “Conversamos, ainda, sobre a sucessão da Mesa Diretora do Senado Federal e outros assuntos políticos de interesse do nosso país”.

Quando eu disse que a eleição presidencial poderia mudar tudo, muita gente não levou a sério. Essa eleição foi uma reviravolta para muita gente.