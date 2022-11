Exclusivo: manifestantes se preparam para fechar BR-364 novamente nesta segunda

Apesar do anúncio de fim dos bloqueios na BR-364, em Rondônia, os manifestantes que estavam interditando a rodovia desde o início da semana, continuam no local. Ao ContilNet, um caminhoneiro que ficou ‘preso’ no local, disse que mesmo sem impedirem a passagem, eles estão organizados nas laterais em pontos na Extrema, Vista Alegre e Nova Califórnia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue nestes locais em vigilância para que eles não tranquem a rodovia. “Se a polícia sair, eles fecham a pista”, disse a fonte do ContilNet.

A revolta de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro com o resultado das urnas motivou uma série de atos golpistas por todo o país impedindo a passagem de caminhoneiros, motoristas de ônibus e carros de passeio, afetando uma série de serviços no Acre, por exemplo, gasolina chegou a faltar em postos de combustíveis, alimentos estão em risco de racionamento e cerveja também, inclusive uma festa foi cancelada nesta sexta-feira (4) porque o carregamento da bebida não chegou a Rio Branco. Os atos permaneceram por dias, mesmo após decisões judiciais determinando que as polícias liberassem as vias e depois, inclusive, de apelo feito pelo atual presidente.

O caminhoneiro informou que os manifestantes não saíram do local já se preparando para uma paralisação geral que poderá ocorrer na segunda-feira (4). Em vídeo que está circulando em aplicativos de mensagens, é dito que o Brasil irá parar, o que inclui indústrias, empresas, escolas e faculdades.

“As forças de segurança vieram em um contingente grande e liberaram as rodovias, mas os manifestantes continuam lá nas laterais”, disse ao ContilNet o caminhoneiro que conseguiu passar graças às viaturas da polícia que garantiu a passagem.