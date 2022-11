Expectativa de que TSE decida a favor de Bolsonaro é zero, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), falou à CNN sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de entrarem com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a anulação de votos em parte das urnas utilizadas no segundo turno das eleições de 2022.

Para Barros, não há expectativa de decisão favorável ao presidente Bolsonaro, entretanto, ele considera importante a manifestação para “questionar a conduta da Justiça eleitoral”.

“A expectativa de que o TSE dê qualquer decisão a favor de Bolsonaro é zero. O TSE tomou lado contra ele, claramente, nas suas resoluções, nas suas decisões durante a campanha, fez tudo que pode para prejudicar Bolsonaro”, disse o líder do governo.