Finais do Copão Zé Carlos de Vôlei serão em Cruzeiro do Sul

O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou para o próximo fim de semana em Cruzeiro do Sul as finais do Copão Zé Carlos, no masculino. Teles, AABB, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Epitaciolândia e Brasileia irão disputar o título da competição.

“Fechamos todos os detalhes das finais. Conseguimos promover a competição em todo o estado e, agora, chegou o momento de saber quem fica com título”, disse o presidente da FEAV, professor João Petrolitano.

Feminino em Epitaciolândia

De acordo com João Petrolitano, as finais do feminino vão ser realizadas em Epitaciolândia nos dias 10 e 11 de dezembro.

“Quando pensamos na disputa do Copão, o objetivo era realizar um evento estadual e com as finais no interior. Vamos fechar o evento dentro do programado nos dois naipes”, declarou o dirigente.