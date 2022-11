Goleiro Weverton estará no programa de Danilo Gentili nesta segunda-feira

O goleiro acreano Weverton Pereira, convocado para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar em 2022, estará no programa The Noite, com o apresentador Danilo Gentili, no SBT

Segundo o site Universo da TV, Weverton vai falar sobre o caminho para o sucesso profissional, as críticas que recebeu durante sua jornada, a emoção da convocação para o campeonato no Catar, além da opinião sobre Daniel Alves na Seleção.

Weverton é goleiro do Palmeiras e agora da Seleção Brasileira e coleciona títulos, sendo bicampeão da Libertadores, bicampeão Brasileira, campeão da Copa do Brasil, bicampeão Paulista e campeão da Recopa pelo Palmeiras.