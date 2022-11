Goleiro acreano Weverton Pereira é convocado para a Seleção Brasileira na Copa do Catar

Na manhã dessa segunda-feira (7), no auditório da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na zona oeste do Rio de Janeiro, o técnico Tite anunciou os 26 jogadores convocados para defenderem a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, e o grande esperado teve finalmente o nome confirmado na lista de convocados.

Weverton Pereira da Silva, o líder de defesas menos vazadas do Brasil, foi o goleiro que terminou mais partidas sem ser vazado nos últimos campeonatos, inclusive no Brasileirão 2022, alcançando números expressivos, e despertando mais uma vez a atenção do técnico Tite.

Iniciado em uma trajetória marcada por excelentes números após ser transferido para o Palmeiras em 2018, teve o nome citado na lista de Tite, e deve ser o terceiro goleiro da equipe no Mundial no Catar, atrás de Alisson Becker e Ederson Santana.



Confira os convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Laterais

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Zagueiros

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Meio-campistas

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Atacantes