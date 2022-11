Governo do Acre antecipa pagamento de servidores; veja cronograma

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Fazenda (Sefaz), antecipa para sexta-feira, 25, o pagamento, referente ao mês de novembro, dos aposentados e pensionistas e para a segunda-feira, 28, o dos servidores públicos ativos.

De acordo com o calendário anual de pagamentos, divulgado no dia 11 de janeiro, o pagamento correspondente a novembro só estaria disponível em conta no dia 30. Com o adiantamento, serão contemplados 51.886 servidores ativos e inativos, com proventos que somam montante superior a R$318,8 milhões, que entram em circulação na economia local.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.